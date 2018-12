’t Is gezellig aan de onderhandelingstafel: Antwerpse coalitievorming gaat ondanks regeringscrisis vlot voort Nina Bernaerts

06 december 2018

17u50 0 Antwerpen De onderhandelingen tussen N-VA, Open Vld, en sp.a in Antwerpen gaan vlotjes verder. Over de misplaatste campagne werd vandaag zelfs met geen woord gerept aan tafel. “De N-VA gaan we niet in een andere richting krijgen, het bestuur misschien wel”, klinkt het.

Stijgt de druk op de Antwerpse socialisten? Volgens de delegatie die aan de Hofstraat mee aan tafel zit, alleszins niet. Daar wordt in alle talen ontkend dat de gebeurtenissen enig effect hebben op Antwerpen.

De onderhandelaars zaten deze morgen bijna drie uur samen, goedgemutst zo bleek zelfs achteraf, ondanks de gebeurtenissen die zich op nationaal niveau afspelen, ondanks de scherpe uitlatingen van partijvoorzitters John Crombez (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) en ondanks de kritiek in eigen kringen zoals de jongsocialisten of de vakbonden.

Discretie

“Antwerpen is Antwerpen, verder hoeven we daar niets over te zeggen. De onderhandelingen lopen goed, het is zelfs gezellig”, zei Philippe De Backer tussendoor. Ook partijgenoot en huidig schepen Claude Marinower kon enkel maar lachen. En dat was ook de teneur van Tom Meeuws (sp.a) die goedgemutst buiten kwam. “We hebben die campagne zelfs niet besproken, dat is niet aan de orde. Uiteraard ligt die wel op de maag maar wij onderhandelen hier over Antwerpen, onze gesprekken zijn puur inhoudelijk. En we houden ons aan de discretie. De gesprekken lopen goed, constructief maar zullen nog een hele tijd duren, we zijn er nog niet.”

Zowel Open Vld als sp.a blijven hameren op het feit dat wat er in Brussel gebeurt los staat van Antwerpen, wat hun nationale voorzitters ook mogen beweren. De twee ontkennen zelfs dat er in de kiescampagne anders gesproken werd. Nochtans werd er regelmatig gesproken over de ‘Meir als verlengstuk van de Wetstraat’. “Hebben wij over Brussel gesproken? Tiens, dat herinner ik mij toch anders”, klonk het.

In de wandelgangen van de sp.a wordt de campagne bijna schouderophalend bekeken. “Wij verschieten eigenlijk niet van de communicatie van de partij, we hebben altijd geweten waar N-VA voor stond, we verschieten eigenlijk meer van de commotie die nu ontstaan is. De N-VA gaan we niet in een andere richting krijgen. We hopen hier wel het stadsbestuur in een andere richting te krijgen.”

Geen plan B

De sp.a ziet natuurlijk ook een opportuniteit, met de gebeurtenissen van de afgelopen weken is het onwaarschijnlijk dat Groen of CD&V nog terug aan boord komen voor de Antwerpse onderhandelingen. De Wever liet ook zelf al uitschijnen dat er naast deze Bourgondische coalitie geen plan B is. De sp.a zit vandaag misschien wel in een betere onderhandelingspositie dan eergisteren. Over één ding lijken alle partijen het nu wel eens te zijn: de discretie.