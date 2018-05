't Groen Kwartier wint goud 19 mei 2018

De woonbuurt 't Groen Kwartier, de herontwikkeling van het voormalig militair hospitaal in Antwerpen, heeft goud gewonnen op de RES Awards. RES reikt deze prijzen voor de eerste keer uit, om uitmuntendheid bij vastgoedontwikkelingen te bekronen. 't Groen Kwartier won in de categorie 'Beste woonproject'. De jury van de RES Awards was onder de indruk van de herwaardering van waardevol erfgoed op een innoverende manier. De jury wees op de sterke invulling van historisch erfgoed naar hedendaagse woonnoden, rekening houdend met de grote beperkingen qua ruimtelijke ordening. (ADA)