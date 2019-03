“Suske & Wiske en de klimaatspijbelaars. Dat moet kunnen” Scenarist Peter Van Gucht (55) verzint al 15 jaar lang de verhalen van Suske & Wiske Jan Aelberts

13 maart 2019

13u11 0 Antwerpen Hoofdscenarist Peter Van Gucht (55) is al vijftien jaar lang de trotse stiefvader van Suske & Wiske. Vier keer per jaar bepalen hij en zijn team wat onze populairste pubers uitvreten. “Suske & Wiske en de klimaatspijbelaars, ook dat moet vandaag kunnen.”

Vier oudere broers en een stripfanaat als vader, hoofdscenarist Peter Van Gucht (55) moést wel verslaafd raken aan het stripverhaal. Het begon met Jommeke - het begint altijd met Jommeke - maar al snel lagen Suske en Wiske onder het kopkussen.

“Ik wilde dan ook striptekenaar worden”, zegt de Brasschatenaar. “Na het kunsthumaniora trok ik naar het Brusselse RITS en volgde ik de richting tekenfilm. Een stripopleiding bestond nog niet. Strips tekenen, dat was geen job. Zei Willy Vandersteen vroeger dat hij stripverhalen maakte, dan was de tweede vraag altijd: ‘en wat doet u voor de kost, meneer?’ Na het RITS was ik het tekenen moe. Het ging te traag. Al die plaatjes voor één seconde tekenfilm, daar had ik geen zin in. Om toch verhalen te kunnen vertellen, want dát was de redenen om te willen tekenen, werkte ik een tijd als copywriter en verzon ik reclamespots.”

Laatst vertelde een moslima hoe fantastisch ze Suske & Wiske vond. Alleen mocht Lambik geen alcohol meer drinken Peter Van Gucht

Van Gucht trok daarna naar Studio 100, schreef er scenario’s voor Samson & Gert, Kabouter Plop, Big & Betsy. Tot dat telefoontje van Studio Vandersteen kwam, in 2003.

“Meteen verkocht. Natuurlijk. Een jaar later werd ik de hoofdscenarist. Sindsdien schrijf ik samen met twee andere scenaristen elk jaar minstens vier avonturen voor Sus en Wis. In totaal werken we met acht aan elk album. Drie scenaristen en vijf tekenaars, waaronder hoofdtekenaar Luc Morjeau. De teller staat ondertussen op tachtig albums.”

Opvallend: nummer 348, De Wrede Wensput, verschijnt in delen in de Nederlandse krant de Telegraaf. “We zijn nog altijd populair in Nederland. De Nederlanders zijn kritisch, maar eens ze je omarmen zijn ze hondstrouw. Het zijn echt fáns. Een Vlaming vindt Sus en Wis ‘goe’ en dan ben je klaar.”

Lambik onnozele dingen laten zeggen: ik doe niks liever Peter Van Gucht

Het gaat goed met Suske en Wiske, maar het ging ooit beter. Veel beter. “Vandaag verkopen we van elke uitgave nog 100.000 exemplaren. Dat is veel, maar niet de helft van de 250.000 toen ik net begon. De daling was toen al ingezet. Ondertussen stijgen we weer voorzichtig. Ook bij kinderen leven die figuren nog echt. Bijna elk kind kent Suske en Wiske. Tijdens lezingen op scholen is er soms, heel soms, hooguit één kindje, vaak een allochtoontje, dat hen niet kent, maar ook die groep bereiken we. Laatst nog vertelde een moslima hoe fantastisch ze de reeks vond. Alleen mocht Lambik geen alcohol meer drinken.” (lacht)

“Het is niet makkelijk om die cultuur naar het universum van Suske en Wiske te brengen. We proberen dat wel. Een paar albums geleden dook er nog een gekleurde, vrouwelijke politie-inspecteur op. Maar het ligt allemaal heel gevoelig, ook als je het goed bedoelt.”

Kinderen van nu vinden de oude Wiske een raar meisje. Een weirdo met een ouderwetse jurk Peter Van Gucht

En dan was er nog de restyling. Wiske kreeg borsten, tante Sidonia ook. De kleding werd moderner. Instagram deed zijn intrede. “We hebben Sus en Wis naar deze tijd gebracht. De vrouwelijke helden hadden vroeger geen borsten omdat het een kinderstrip is. Maar Wiske is een meisje van pakweg 13 jaar. Meisjes van die leeftijd zijn ontwikkeld, daar moet je niet flauw over doen. Kinderen van nu vinden de oude Wiske een raar meisje. Het type dat wel eens gepest kan worden op school, die weirdo met die ouderwetse jurk. Dat is nu voorbij.”

“En waarom zou die arme tante Sidonia na al die jaren niet óók een beetje mogen hebben? Ze mocht niet achter blijven. Vooral de oude fans, de verzamelaars en liefhebbers van het eerste uur, hebben het er moeilijk mee. Ik snap dat. Het is nostalgie.”

Ook de hot topics van deze tijd vinden hun weg naar de wereld van Suske en Wiske. “Een album over de klimaatspijbelaars, ik sluit dat niet uit. Met Lambik Plastik (over de plasticsoep in onze oceanen, red.) komen we al in de buurt. Al zegt één van de Lambikjes die hem in zijn hoofd besturen wel: ‘Het is nu tijd voor een belerende boodschap’, waarop Lambik zegt: ‘Spring verstandig om met plastiek’. De boodschap mag er dus niet té dik op liggen. We willen niet betuttelen.”

Vijftien jaar, tachtig albums, het is veel. Toch staan een knipoog en een einde nog niet in de agenda. “Ik ga door tot mijn pensioen. Als ik mág. Ik heb nog stapels ideeën, genoeg om die 65 jaar, of zijn het er 67, drie keer te halen. En Lambik onnozele dingen laten zeggen: ik doe écht niks liever.”