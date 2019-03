“Studie Nederlands is alive and kicking, alleen beseft jeugd dat nog niet genoeg”: UAntwerpen organiseert eerste Olympiade voor Nederlands

BJS

11 maart 2019

14u59 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen gaat samen met de universiteiten van Utrecht en Nijmegen de eerste Olympiade voor Nederlands organiseren. “We willen de studie van de Nederlandse taal en cultuur weer op de kaart zetten als een spannende en uitdagende discipline voor jongeren van vandaag.”

De Olympiade Nederlands zal voor het eerst gehouden worden in het schooljaar 2019-2020. Nederlandse en Vlaamse leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs moeten zich dan in wedstrijdverband buigen over een reeks puzzels op het gebied van taalkunde, literatuur, cultuurgeschiedenis en communicatie. Dat gebeurt in twee ronden. De finaleronde vindt plaats op een centrale locatie. Scholen in Vlaanderen en Nederland zullen in het voorjaar van 2019 benaderd worden met meer informatie over de inschrijfprocedure, oefenstof en prijzen.

Kevin Absillis, professor Nederlandse literatuur aan de Universiteit Antwerpen, is een van de initiatiefnemers. “De studie van het Nederlands is alive and kicking en waarschijnlijk boeiender dan ooit. Alleen beseft de schoolgaande jeugd van vandaag dat nog niet genoeg. Zo’n Olympiade is een kans om te laten zien dat goed kunnen lezen en schrijven cruciaal is en blijft, maar dat de neerlandistiek vandaag ook bezig is met vraagstukken over onder meer artificiële intelligentie, gaming, taalverwerving, culturele identiteit en de verwerking van het koloniale verleden.”

Het schoolvak Nederlands en de universitaire opleidingen neerlandistiek kwamen de laatste weken eerder negatief in het nieuws. Er was onder meer sprake van dalende inschrijvingen op de universiteiten en een gebrek aan belangstelling voor het Nederlands onder jongeren. Valerie Rousseau, onderwijsassistent Nederlandse literatuur (UAntwerpen), nuanceert: “De laatste jaren was het aantal studenten Nederlands hier stabiel, maar het is wel zo dat Vlaanderen dringend méér nood heeft aan neerlandici. Alleen al in het Vlaamse onderwijs dreigt over enkele jaren een groot tekort.”