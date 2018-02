"Stoppen is nu geen optie meer" ANTWERPSE 'FORREST GUMPS' RUIKEN EINDMEET NA 23.500 KM LOPEN DIETER LIZEN

17 februari 2018

02u57 0 Antwerpen Bijna twee jaar liepen de Antwerpse avonturiers Weking Van Reeth en Seba Vandermolen elke dag om beurten een marathon door Noord-, Midden en Zuid-Amerika. Bijna 25.000 kilometer vol ontberingen, fysieke pijn, een poema en boze indianen konden hen tot nu niet van het einddoel houden: finishen op 31 maart in El Fin del Mundo, het Zuidelijkste puntje van Argentinië. "We dromen al van nieuwe avonturen!"

In april 2016 vertrokken Kalmthoutenaar Weking Van Reeth en Antwerpenaar Seba Vandermolen in het noorden van Alaska. Nu, bijna twee jaar en 556 marathons later hebben ze samen 23.500 kilometer in de benen. "We zitten in de laatste rechte lijn, nog 1.500 kilometer. We lopen nu op de Ruta 40 in Patagonië, de langste weg van Argentinië", zegt Seba. "We lopen momenteel van het Andesgebergte weg richting de Oostkust om van daaruit in een rechte lijn naar Ushuaïa door te steken. De bergen worden stilaan eindeloze weilanden. Er is nauwelijks leven. We rusten in kleine dorpjes waar we opnieuw de campers voltanken en proviand inslaan."





Aan het stuur van die campers zitten vrouwen An en Liesbeth, ook verantwoordelijk voor peptalk en massages. Nodig want onderweg kreeg het viertal meer dan eens af te rekenen met pech. Ze kregen vier weken lang onweer over zich heen in Oregon, botsten op een poema in een national park, een Colombiaanse inbreker pikte al hun loopgerief en een vrachtwagen reed de achterkant van een van hun campers aan gort in Mexico. Maar het kwartet geniet onderweg ook met volle teugen. "Het decor van de 5.200 km lange Ruta 40 is overweldigend", zegt Seba. "Je slingert door immense bossen, langsheen prachtige meren en dwars door uitgestrekte prairies en dat op een haar van de Andes met haar immense besneeuwde bergtoppen. Het zaligste? Na een marathon in de vrije natuur kamperen zonder dat iets of iemand je stoort. Geen wifi, geen facebook, niks. Hier ben je echt vrij."





Grillige natuur

Maar de natuur toont zich ook bijzonder grillig, zeker in Argentinië. "Het ene moment leef je onder een stralende zon en een uur later krijg je gigantische hagelbollen over je heen. We krijgen ook af te rekenen met de beruchte wind in Patagonië. Tot enkele dagen geleden blies die nog in ons voordeel, maar nu krijgen we die van tijd tot tijd stevig op kop en dat bemoeilijkt het lopen", zegt Weking. "Om je een beeld te geven van de kracht: bomen groeien met de richting van de wind mee en een vrachtwagen of bus wordt soms zo van de weg geblazen. Geen pretje om 42 kilometer in te beuken tegen deze wind, maar er is helaas geen ontkomen aan."





Volgend avontuur

Van zware blessures bleef het duo gespaard en met de pijn in hun voeten en rug hebben ze leren leven.





"Alles hangt af van de loopomstandigheden: het weer, de weg waarop we lopen en de zin om er nog maar eens stevig in te vliegen. We hebben geleerd onze loopstijl naargelang de ongemakken aan te passen en zo de pijn te beperken. De massages van onze vrouwen helpen om een beetje soepel te blijven. In Midden-Amerika dachten we vaak aan stoppen, maar dat is nu geen optie meer."





En wat na dit avontuur? "Eerst finishen en dan zien we wel", zegt Seba.





"Toen we vertrokken, hebben we alle vier onze job voorgoed opgegeven. Het was de bedoeling om zo vrij mogelijk te zijn en dat hebben we gedaan door te breken met quasi alle routines in België. Een nieuwe looptocht hebben we nog niet in gedachten al weten we zeker dat dit niet ons laatste avontuur zal zijn."





Op 12 mei wil het duo nog een laatste tour de force uithalen, omringd door supporters: een loop van Zaventem naar de Antwerpse Grote Markt. Daarmee willen ze nog één keer geld in het laatje brengen voor To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans, Wekings coach. De teller staat intussen op bijna 13.000 euro.