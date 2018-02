"Stop met knoeien aan liftdeur" TECHNICUS WAARSCHUWDE EIGENAARS AL VOOR DODELIJK ONGEVAL: PATRICK LEFELON

23 februari 2018

02u36 0 Antwerpen Dertien eigenaars van een appartementsgebouw aan de Charlottalei zijn door de rechtbank schuldig verklaard aan de dood van de 2-jarige Chesky . De jongen raakte met zijn voet geklemd tussen de liftkooi en de wand van liftkoker. Enkele jaren eerder was een jongen al eens zwaar gewond geraakt toen hij in de liftschacht viel.

Chesky Graus ging op 4 mei 2016 met zijn vader op bezoek bij kennissen in de Charlottalei. De papa hield zijn éénjarig zoontje op zijn arm en stapte met de 2-jarige Chesky in de lift. Zij moesten naar de tweede verdieping. Chesky zette ter hoogte van de eerste verdieping een stap naar voor. Zijn linkervoetje schoof in de opening van ruim 10 centimeter tussen de buitendeur en de liftkooi. De lift klom verder omhoog en verbrijzelde het jongetje.





Het openbaar ministerie vervolgde alle dertien eigenaars van het gebouw omdat hun "Vereniging van Mede-eigenaars" enkel op papier bestond. Niemand kon echt zeggen wie verantwoordelijk was voor het liftonderhoud.





Volgens de rechters wisten alle bewoners dat hun lift, die dateerde van voor 1958, niet deugde. Op 10 maart 2009 was er al een liftongeval. Een jongetje viel toen in de kelder in de liftschacht. Hij had de deur opengekregen en stapte in maar de liftkooi was niet ter plaatse. De jongen raakte zwaargewond. Na dat ongeval werd de lift gemoderniseerd met een elektronisch veiligheidsgordijn. Volgens de offerte moest ook de traliedeur worden verwijderd maar de bewoners lieten die aanpassing nooit uitvoeren.





48 mankementen

Door het halve werk was de lift om de haverklap stuk. De bewoners schakelden dan maar het veiligheidsgordijn uit en blokkeerden de traliedeur. Zo ging de lift toch op-en-neer terwijl de traliedeur niet gesloten was.





Een werknemer van liftfirma ThyssenKrupp schreef in een verslag van september 2015 letterlijk:"Er steken papiertjes tussen het contact van de traliedeur waardoor de lift nog kan werken dat de traliedeur in de lift gesloten wordt. Ik heb de contactpersoon van het gebouw toen gezegd dat de bewoners moesten stoppen met het knoeien aan de lift."





Die raad sloegen de bewoners in de wind. Zeven maanden later verongelukte Cheski. Een deskundige stelde naderhand 48 mankementen vast.





Geen straf

De rechtbank verklaarde de dertien bewoners schuldig aan het dodelijke ongeval maar zij krijgen geen straf. Hun verzekeringsfirma draait op voor de schadevergoeding aan de familie. De vader die zijn zoontje voor zijn ogen zag sterven, krijgt 25.000 euro. De moeder 20.000 euro en de drie broertjes van Chesky elk 3.000 euro.





Familie is verhuisd

Advocaat Hugo Coveliers die de familie Graus bijstond: "Mijn cliënten hebben nooit gewild dat de eigenaars een celstraf zouden krijgen. Zij zijn tevreden met de schuldigverklaring. Het is ook goed dat de verzekeringsfirma mee verantwoordelijk wordt gesteld. De familie is na het ongeval wel verhuisd. Zij woonde in de Charlottalei enkele huizen voorbij het gebouw waar het ongeval gebeurde. De vader is nog altijd in behandeling bij een psychiater."