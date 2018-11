“Stop met bleiten, ik heb losse pollekes”: zoon krijgt vijf jaar cel voor mishandeling moeder (81) Redactie

07 november 2018

17u41 9 Antwerpen De 55-jarige Frank F. uit Antwerpen is veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf voor de mishandeling van zijn moeder. De 81-jarige Julia Van Deyck werd vorig jaar dood in haar bed aangetroffen. Hulpverleners vertelden hoe Frank F. zijn zieke moeder onder de knoet hield: “Nie bleiten, ge weet dat ik losse pollen heb.”

Op 8 maart 2017 werd Julia Van Deyck dood in haar bed in de sociale woning op het Antwerpse Kiel aangetroffen. De buren en de hulpverleners van het CAW vreesden dat de opvliegendheid van haar zoon Frank K. haar fataal was geworden. De enige zoon woonde in om zijn zieke moeder te verzorgen. Een verantwoordelijke van het CAW omschreef de situatie als volgt:

“Mevrouw Van Deyck was zeer angstig in het bijzijn van haar zoon. Zij mocht niets zeggen. De zoon beheerde alle financiën. Bij een huisbezoek door een CAW-medewerker was de zoon zeer agressief. Hij hief meermaals zijn hand op naar zijn moeder. Toen zijn moeder op zeker ogenblik tranen in de ogen kreeg, zei de zoon met opgeheven hand : “Niet bleiten, ge weet, ik heb losse pollekes en sta heel strak”, waarop zij angstig in elkaar dook.”

Volgens de openbare aanklager is het verslag van de wetsdokter voldoende duidelijk. Julia Van Deyck stierf door een nierfalen. De nieren waren verstopt geraakt omdat haar spieren en weefsels waren afgebroken door de vele slagen van haar zoon Frank K.

“Zweer op het graf van mijn moeder”

Advocaat Ben Crosiers bevestigde dat zijn cliënt, zoon Frank K., inderdaad een man met een kort lontje was. “Maar Frank is ook iemand met een beperkte intelligentie, op het infantiele af. Als het brood op was, wist hij niet hoe dit op te lossen en ging raad vragen bij het CAW. Deze man leefde met zijn moeder in compleet isolement. Zij hadden niemand anders dan elkaar.”

Frank K. kreeg het laatste woord: “Ik zweer op het graf van mijn moeder dat ik haar nooit heb geslagen.”

De rechters vinden de verklaringen van de CAW-medewerkers en de verslagen van de wetsdokter voldoende bewijs om de zoon te veroordelen voor oudermishandeling.

“Frank F. toonde zich soms wel bezorgd omtrent de fysieke conditie van zijn moeder. Op basis van diverse getuigenverklaringen komt evenwel zeer duidelijk de tirannieke en kolerieke zijde van beklaagde Frank F. naar voren”, zo motiveren de rechters hun vonnis.

Frank F. wordt veroordeeld tot vijf jaar cel. Zijn raadsman Ben Crosiers vindt dit een zwaar verdict voor een zwakbegaafde man die sociaal geïsoleerd leefde. Hij zal zijn cliënt adviseren om beroep aan te tekenen.