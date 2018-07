'Stille meerderheid' laat van zich horen 10.000 HANDTEKENINGEN VOOR HERVATTING WERKEN ZUIDERDOKKEN DAVID ACKE

02u32 0 Antwerpen Buurtcomité Open Zuid Open overhandigt vandaag 10.000 handtekeningen voor het voortzetten van de werken op de Gedempte Zuiderdokken aan schepen Koen Kennis. De werken liggen al enkele weken stil nadat buren klacht hadden neergelegd omdat ze niet willen dat de uitrit van de parking in hun straat uitkomt.

Het buurtcomité Open Zuid Open heeft de afgelopen weken zo'n 10.000 handtekeningen verzameld. Daarmee willen de actievoerders aantonen dat de buurt wel degelijk achter de plannen staat voor een parking en park op de Gedempte Zuiderdokken. Die werken liggen echter al enkele weken stil nadat een aantal buren klacht indienden omdat ze vreesden voor te veel verkeer in de Verviersstraat. Daar zou de uitrit van de parking komen, maar volgens buurtbewoners moet er minstens een tweede uitrit komen om al dat verkeer te spreiden.





Signaal

De handtekeningen zullen overhandigd worden aan schepen Koen Kennis (N-VA) en hebben een tweedelig doel. Enerzijds wil de buurt zo tonen dat het project gesteund wordt door een stilzwijgende meerderheid, maar ook dat er een derde partij is die gehoord wil worden. "Dit is een zaak tussen de stad en de bewoners die klacht indienden. Maar daarnaast heb je een stille derde meerderheid. Ook voor hen is de voortzetting van de werken noodzakelijk. Niemand is er bij gebaat indien dit in een juridische procedure uitmondt die gemakkelijk twee jaar kan aanslepen", vertelt Broes Breyne van Open Zuid Open. "Verder willen we ook een signaal geven dat de meerderheid achter het project staat en dat het leeft bij de mensen."





Ondertussen zat het comité ook al samen met hun buren die klacht indienden. Tijdens dat gesprek werd er vooral geluisterd. "We zaten niet als tegenstanders rond de tafel, maar als buren. In de eerste plaats hebben we geluisterd naar hun kant van het verhaal. We begrepen hun bezorgdheden, maar van onze kant hebben we duidelijk gemaakt dat er wel een oplossing uit de bus moet komen. Al had ik wel de indruk dat zij bereid zijn water bij de wijn te doen", aldus Broes. Vandaag zullen de mensen van Open Zuid Open naar het verhaal van de stad luisteren en kijken hoe diep het water is tussen beide partijen en of een compromis snel gevonden kan worden. "Tegelijk willen we kijken welke rol wij verder nog kunnen spelen in het project. Dit dossier belangt iedereen aan", aldus Broes.





De stad en de klachtindieners hebben ondertussen ook al samen gezeten, maar daar was het buurtcomité dan weer niet bij betrokken.