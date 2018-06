"Staken kan perfect zonder wegblokkades" PROCUREUR ZIET LIEVER DAT VAKBONDEN PAMFLETTEN UITDELEN OP VOETPAD PATRICK LEFELON

16 juni 2018

02u50 0 Antwerpen De socialistische vakbondsvoorzitter Bruno Verlaeckt en zijn afgevaardigde Tom D. riskeren 6 maanden cel voor een wegblokkade tijdens de nationale staking van juni 2016. De procureur vindt dat het stakingsrecht niet onbeperkt kan zijn. De vakbonden verdenken de procureur ervan onder één hoedje te spelen met Antwerps burgemeester Bart De Wever.

De procureur paste tijdens het strafproces voor een principiële discussie over het grondwettelijk recht op staken. "Als iedereen bij een vakbondsmanifestatie zomaar de rijweg kan blokkeren, dan is de chaos compleet. Elke weldenkende mens begrijpt dat het stakingsrecht niet absoluut is. Wegblokkades zijn niet nodig om te staken."





Voor de procureur is het bewezen dat vakbondsvoorzitter Bruno Verlaeckt en zijn afgevaardigde Tom D. zich die 24ste juni 2016 hebben schuldig gemaakt aan "kwaadwillige belemmering van het verkeer". De vakbond had 's morgens om 4 uur net voorbij de Royerssluis op de Scheldelaan een wegblokkade met autowrakken en brandende paletten opgeworpen. De politie probeerde te bemiddelen maar Verlaeckt bleef mensen aansporen om trucks tegen te houden. De politie arresteerde Verlaeckt, waarna Tom D. de rol van aanstoker overnam. Ook hij werd in de boeien geslagen. "De vakbond noemde het een 'filterblokkade' maar er was geen doorkomen aan", sprak de procureur. "Havenarbeiders die naar hun job moesten, werden tegengehouden. Vrachtwagens moesten rechtsomkeer maken. Bewoners van het havendorp Lillo konden geen kant meer uit."





Aanval van N-VA

De drie advocaten van de vakbond citeerden uitgebreid uit Europese en nationale rechtspraak om te bewijzen dat het stakingsrecht belangrijker is dan het recht op vrij verkeer. Oostenrijkse actievoerders die 30 uur lang de tunnel onder Brennerpas blokkeerden, haalden zelfs gelijk bij het Hof van Justitie.





"In Antwerpen worden de stakingsacties al jaren op dezelfde manier georganiseerd", zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. "De procureur deed daar nooit moeilijk over, maar verandert ineens van mening onder burgemeester Bart De Wever . De politie stond lang vooraf klaar om het stakingspiket aan de Scheldelaan op te ruimen. Zelfs voor er sprake was van enig incident waren de agenten in gevechtskledij, de pantserwagen en het waterkanon al ter plaatse."





De verdediging verdenkt de Antwerpse procureur ervan dat hij het stakingsrecht zélf wil regelen. De procureur gaf de politie instructies voor de ondervraging van Verlaeckt: "Vraag eens aan die vakbondsman waarom zij niet gewoon pamfletjes hebben uitgedeeld op het voetpad." Van Steenbrugge: "Het parlement maakt de wetten, niet de procureur. Hij moet neutraal zijn en moet de politiek buiten de rechtbank houden." De volgepakte rechtszaal beloonde de advocaten met een stevig applaus. Vakbondsvoorzitter Bruno Verlaeckt kreeg na zijn laatste toelichting een minutenlange staande ovatie. Op 29 juni doet de rechtbank uitspraak..