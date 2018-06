'Stadskanker' transformeert in groene wijk SLACHTHUISSITE GAAT NIEUWE FASE IN: COLLEGE KEURT GRUP GOED PHILIPPE TRUYTS

09 juni 2018

02u57 0 Antwerpen Er zit opnieuw beweging in de Slachthuissite. Nieuw is dat de bebouwing tegelijkertijd gebeurt met de aanleg van groene ruimte: ten minste 4 vierkante meter per bewoner. Verder is de oppervlakte kleinhandel gehalveerd. Aan de kant van de Slachthuislaan mag één woontoren van 22 bouwlagen verrijzen.

Het college keurde vrijdag het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) van de Slachthuissite goed. Het bleef de voorbije maanden stil rond wat het grootste binnenstedelijke woonproject van Vlaanderen moet worden, met een vloeroppervlakte van 232.000 vierkante meter en maximaal 2.400 woningen. Eind vorig jaar veroorzaakte het dossier politiek tumult. De oppositie verweet het stadsbestuur te nauwe banden met projectontwikkelaar Land Invest Group, van zakenman Erik Van der Paal. Die verdween vrij snel van het toneel: Land Invest zat financieel in slechte papieren en werd overgenomen door immogroep Triple Living.





Waterdichte afspraken

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Myriam Heuvelman, directeur van stedelijke vastgoedpoot AG VESPA, kondigden vrijdag een nieuwe fase aan. VESPA en projectontwikkelaar Triple Living hebben waterdichte afspraken gemaakt. Zo is er een grondprijs onderhandeld van 310 euro per bewoonbare meter. Dat ligt een stuk hoger dan de 198 euro die BNP Paribas Fortis schatte. Verklaring: de stad zal voor een aantal openbare voorzieningen zorgen, zoals een school, een sporthal en een voetbalveld. "Er is nu een basis gelegd om een gebied dat een stadskanker was geworden, een mooie toekomst te geven", zegt De Wever.





De stad bezit op de site 45 procent van de gronden, Triple Living heeft 55 procent. Die verdeelsleutel is absoluut: elke vierkante meter van het gebied is evenveel waard. De stad verkoopt zijn grondaandeel niet. "Telkens er een woning wordt verkocht, incasseert de stad dus 45 procent van de grondwaarde van het pand", zegt Myriam Heuvelman.





Minstens 10 procent van de bebouwde oppervlakte moet een betaalbare woning zijn. De Wever: "De dichtheid van de bebouwing zal niet hoger zijn dan die van Nieuw Zuid. De wijk Cadix scoort in densiteit tien procent hoger. En daar heb ik niemand ooit over horen klagen."





Een centraal park, een plein en een groene zone langs het Lobroekdok moeten 'zuurstof' geven aan de nieuwe wijk. De hoogste woonblokken komen aan de kant van de Slachthuislaan, de laagste niveaus tegen de Damwijk. De oude Slachthuishallen blijven staan. Daar wordt bedrijfsruimte ontwikkeld met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter.





De eerste werken op het terrein kunnen in het beste geval in het voorjaar van 2019 starten. De volledige ontwikkeling van de site duurt 20 à 25 jaar.