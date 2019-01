“Stad gaat uitlaatgassen 2000 wagens ongefilterd speelplein opblazen” Nieuwe gerechtelijke procedure tegen bouw parkings Zuiderdokken Dieter Lizen

10 januari 2019

22u00 0 Antwerpen “Op het Antwerpse Zuid dreigt een door het stadsbestuur gecreëerde milieu-ramp. De uitlaatgassen van 2000 wagens in de ondergrondse parkings in het vroegere Kooldok en Steendok zullen ongefilterd worden losgelaten op kinderen en sporters in het park Dok Zuid”. Dat claimen drie buurtbewoners in een nieuwe rechtszaak tegen de stad over de bouw van de ondergrondse parkings en park dok Zuid.

Eigenlijk moest de parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken nu ongeveer open gaan, maar de bouw ligt stil sinds mei 2018 door het proces dat drie bewoners van de Verviersstraat hadden aangespannen. De stad mag dan al dicht bij een akkoord zijn met die drie bewoners, de bouw van de ondergrondse parkings aan de Zuiderdokken zal nog niet direct hervatten. Drie andere bewoners, dit keer van de Vlaamse Kaai en de Verschansingsstraat, zijn immers een nieuwe procedure gestart om de bouw van de parkings opnieuw te laten staken als het tot een heropstart van de werken zou komen. “Dit zal niet tot nieuwe vertragingen leiden, de bouwvergunning is nog altijd immers geschorst, wij zien het eerder als een extra stok achter de deur mocht de stad toch tot een akkoord komen met de bewoners van de Verviersstraat”, aldus Björn Cloots, die ook als advocaat van Straten Generaal en Ademloos optreedt in de Luchtzaak tegen de Vlaamse overheid.

Volgens Inge De Bisschop van Open Zuid Open een van de bewoners van de Vlaamse Kaai die de zaak aanhangig maakte, speelt de stad met de gezondheid van alle kinderen, wandelaars en sporters die van het park dok Zuid gebruik zullen maken.

“In Nederland en Luxemburg is het parkingbouwers verplicht om luchtfilters te voorzien, maar in België niet. In deze plannen staan zulke filters nergens vermeld. De lucht zal enkel via onderdruk ververst worden, zo wordt nieuwe lucht via de ingangen aangezogen en gaan de schadelijke uitlaatgassen via roosters weer naar buiten. Schepen van mobiliteit en groen Koen Kennis heeft de bewoners van de Verviersstraat verzekerd dat de uitlaatgassen zeker niet via de uitrit van de Verviersstraat weer naar buiten zullen gaan. Nee, er komen verluchtingsroosters aan de Zuid- en Noordkant van het plein, op het niveau van de begane grond, net daar waar de stad sport- en speelvelden plant”.

De lucht op de Zuiderdokken is nu al van een bedenkelijke kwaliteit, met 40 tot 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter scoorde de buurt slecht tot zeer slecht in het luchtkwaliteitsonderzoek Curieuzeneuzen. “Er worden geen maatregelen genomen om dat aan te pakken, in tegendeel, de stad creëert hier een nieuwe milieuramp: het nieuwe bestuur schrijft in het bestuursakkoord dat ze mensen wil ontraden om tot in het centrum te komen met hun wagen, maar ze bouwt er intussen wel 2000 nieuwe parkeerplaatsen. De giftige uitlaatgassen van al die wagens worden rechtstreeks losgelaten op de sportterrreinen en speeltuin in het nieuwe park”, zegt De Bisschop. “Net daar waar onze kinderen intensief zullen spelen en joggers, voetballers en andere sporters hun longen extra wijd zullen openzetten tijdens sportactiviteiten”.

De drie buurtbewoners zijn niet tegen het park, maar vinden de huidige groene invulling van de plannen onvoldoende. “De bouwvergunning voor de bovengrond wijkt af van wat de buurt op plan te zien kreeg. Het centrale deel dat beige werd ingekleurd bleek geen dolomiet te zijn maar beton met wat ‘uitsparingen’ voor heesters en gras. Al deze ‘verharde oppervlakte in het park zal enkel zorgen voor een extra opwarmend effect en dat werkt nog eens versterkend voor de smog en stikstofdioxidegehaltes”.

Normaal werd vandaag bepaald wanneer de zaak zou worden behandeld. De stafhouder moet echter eerst nog beslissen over een deontologische kwestie over het al dan niet gebruiken van een bepaald bewijsstuk. Pas op 12 februari zal duidelijk worden wanneer de zaak voorkomt.