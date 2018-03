"Sprookje is zo mooi dat vijfde titel kan" PLOEG UIT EERSTE PROVINCIALE LEGDE DE BASIS KRISTOF DE CNODDER

03 maart 2018

02u25 0 Antwerpen Als Beerschot Wilrijk over een dikke week de poort naar 1A open beukt, is dat óók te danken aan de spelers die vijf jaar geleden de basis legden voor het succesverhaal. Reden genoeg om enkele kampioenen uit eerste provinciale samen te brengen voor een reünie-interview. "Het sprookje is zo mooi dat een vijfde opeenvolgende titel kan."

Heren, Beerschot Wilrijk staat voor de titelfinales in 1B. Hoe beleven jullie dat?

Davy De Smedt: "Het is speciaal, hé. Ik ben daar toch wel mee bezig, want je hebt mee aan de wieg gestaan."





Frank Magerman: "Daar mogen we nog altijd trots op zijn."





Nico Van Der Linden: "Ik had niet verwacht dat de club al zo snel op dit punt zou staan. De vorige promoties waren min of meer logisch, maar 1B is wat anders."





Peter Nijs: "Nu ze zover zijn, moeten ze deze kans ook grijpen. Als het nu niet lukt, ben je misschien vertrokken voor een paar jaar in 1B. Je mag niet zomaar denken: we spelen volgend jaar nog wel eens de finale. Zo simpel is het niet op dat niveau."





Zelf gaven jullie in het seizoen 2013-2014 het goede voorbeeld. Wat herinneren jullie van jullie kampioenenmatch?

Van Der Linden: "Dat 'de Svekke' met zijn rechter scoorde."





Van der Heyden: "Ik wou de bal rechts beneden binnen trappen en hij vloog er links van boven in (algemene hilariteit)."





Dyron Daal: "Na de wedstrijd ben ik nog naar café Stadion gegaan in mijn voetbaloutfit en op mijn 'kicks'."





De Smedt: "Hij bedoelt zijn voetbalschoenen (knipoogt). Dat was trouwens het tweede jaar dat we kampioen werden, denk ik."





Daal: "Juist, het eerste jaar was met die supporter die tijdens de viering mee in onze kleedkamer was geraakt. Die jongen had een opwarmingshesje van iemand gekregen en de stewards dachten dat hij een speler was. Die kerel beleefde de dag van zijn leven. Hij is nog met ons mee in bad gedoken en staat mee op de kampioenenfoto's."





Eigenlijk was heel dat jaar een wonderjaar voor jullie.

Jef Snyders: "Ik was het jaar voordien al bij KFCO Wilrijk en plots speelden we bij een soort van eersteklasser. Zoiets hadden we natuurlijk nooit verwacht."





Kenny Laevaert: "Toen ik een contract tekende was de fusie met Beerschot al een feit, maar dan zag men het allemaal nog veel kleinschaliger. We zouden bijvoorbeeld onze matchen op Wilrijk gaan spelen, maar dan begon de abonnementenverkoop te lopen en werd het toch het Olympisch Stadion. Die eerste keer voor tienduizend man spelen was behoorlijk indrukwekkend. Bijna niemand had dat al eens meegemaakt."





De Smedt: "Het was een droom, maar tegelijk was er veel druk. Het mocht niet verkeerd gaan, want dan ging de hype misschien al snel weer liggen. Je voelde toch een bepaalde verantwoordelijkheid."





Nijs: "Voor de eerste training kwam het bestuur in de kleedkamer ook duidelijk zeggen: 'Jullie móeten kampioen worden'."





Er werd best veel van jullie geëist, niet in het minst door trainer Urbain Spaenhoven.

Daal: "De coach zat voortdurend achter onze veren. Voor mij was dat niet slecht, want ik ben iemand die van nature iets te 'chill' is. Hij wist ook alles van elke tegenstander, zelfs in eerste provinciale. Die info gaf hij dan aan ons mee, om ons scherp te houden. Maar soms dacht ik er vanbinnen wel eens het mijne van. Dan vertelde hij over Branddonk alsof het Barcelona was, terwijl je wist dat je gewoon tegen elf 'slagers' moest voetballen (lacht)."





Nijs: "Spaenhoven had toch ook wel een zekere soepelheid. Zo wist hij dat ik rookte. Dat mocht van hem, z lang niemand op de club het zag."





Van Der Linden: "Spaenhoven had een groep samengesteld met 'goeie gasten'. De sfeer in de kleedkamer was bijgevolg top."





Daal: "Het waren ook allemaal winnaars. Wat me altijd bijblijft is dat Tim Nicot op het Kiel vlak voor we het veld op gingen steeds op de muren van de spelerstunnel klopte, terwijl Djuric Ascencion riep: 'hier valt niets te rapen'. De tegenstander stond dan naast ons en was altijd onder de indruk."





Laevaert: "Tim Nicot... doodzonde dat die jongen na een hartstilstand veel te vroeg is gestorven. Hij was echt een supergast en had als voetballer een heel groot groeipotentieel."





Intussen zijn jullie allemaal weg op het Kiel. Was dat

afkicken?

Yarich Dewoyer: "Ik heb het nog even geprobeerd bij SK Wilrijk, maar zag daar geen uitdaging. Als je van een club als Beerschot Wilrijk hebt geproefd, is alles wat daarna komt minder. Ik ben dan ook gestopt."





Nijs: "Spelen voor zo veel volk is als een drug, zo verslavend. Het is inderdaad moeilijk om nadien de knop om te draaien. De weerklank die je prestaties hier kregen is zo veel groter... Ik heb bij al mijn clubs veel gescoord, maar ik word alleen aangesproken op mijn periode bij Beerschot."





Snyders: "Het is inderdaad echt gek. Intussen ben ik er al twee jaar weg, maar nog altijd word ik op straat benaderd door Beerschotsupporters."





Daal: "Ik mis die fans wel, hoor. Voor mij is het nog steeds moeilijk. Je gaat van tienduizend man rond het veld naar tien, bij wijze van spreken. Qua beleving is dat heel anders."





Magerman: "Ik heb Dyron dit seizoen getraind bij Duffel. Op een keer kwamen er eens een stuk of twintig supporters van Beerschot kijken en plots speelde hij twintig procent beter."





Van der Heyden: "Omgekeerd is de club ook aan ons blijven plakken. Ik was altijd al Beerschotfan en na dit avontuur des te meer. Toen er een tijdje geleden op de website een oproep werd gedaan om sneeuw van het veld te ruimen, heb ik meegedaan. Ik had toen toch net een dag vrij. Mijn vrouw kon er niet echt mee lachen, maar ja... (grijnst)."





Laat ons afronden met een pronostiek. Pakt Beerschot Wilrijk die promotie naar 1A of niet?

Snyders: "Ik denk dat het sprookje zo mooi is dat het wel kan."





Van der Heyden: "Thuis 3-0, ginder 1-1. Voor eigen volk gaan ze het verschil maken."





Laevaert: "Ieder van ons gunt het de huidige ploeg natuurlijk."





De Smedt: "Ah ja, was ons destijds niet beloofd dat wij de eerste match in eerste klasse mochten spelen? Peter is al volop aan het trainen om opnieuw scherp te staan (schaterlacht)."