"Spooraquaduct van Schijn tot Stadspark" SP.A WIL 50 MILJOEN LITER SCHIJNWATER GEBRUIKEN IN CENTRUM NINA BERNAERTS

11 augustus 2018

02u24 0 Antwerpen Sp.a stelt voor een pijpleiding aan te leggen vanaf Schijnpoort, langs het spoor tot aan het Stadspark. Momenteel wordt er dagelijks 50 miljoen liter bruikbaar water van het Schijn in het Lobroekdok gepompt. "Water dat we veel beter kunnen inzetten in de stad", zegt Yasmine Kherbache (sp.a).

Overal in de stad is het grondwaterpeil drastisch gezakt na de aanhoudende droogte. Op normale dagen wordt er zo'n 90 miljoen liter van het Schijn naar het Lobroekdok gepompt via een gemaal. Vandaag de dag is dat 'nog maar' 50 miljoen liter. "Maar 50 miljoen liter is nog altijd heel erg veel. Dat zouden we veel beter kunnen inzetten in de stad. Met een deel van dit zoet water zouden we de parken kunnen bevloeiien en zouden we fonteinen en vijvers kunnen bijvullen. Het water is proper genoeg om het zo te gebruiken", zegt Yasmine Kherbache. Zij stelt dan ook een spooraquaduct voor dat het Schijn verbindt met de binnenstad. "We zouden een pijpleiding vanaf Schijnpoort, langs het spoor tot het Centraal Station kunnen trekken, daar zou de leiding in de Jacob Jordaensstraat een 400-tal meter onder de grond moeten om dan uit te komen in het Stadspark. We hebben dit al gecheckt bij NMBS en Infrabel en het zou mogelijk moeten zijn."





100.000 euro

De partij berekende hier zelfs al de kostprijs voor. "Dat zou de stad zeer ruim genomen zo'n 100.000 euro kosten. Als je berekent dat de aanleg van riolering in vier straten al 2 miljoen kost, dan is deze installatie geen slokop." Sp.a lanceert dit voorstel omdat de partij het lage grondwaterpeil niet snel ziet stijgen. "De focus ligt nu op het grondwater en de opvang van hemelwater. Dat is natuurlijk goed en erg belangrijk, maar het is veel te weinig om het waterpeil terug op te krikken en met de klimaatverandering kan de situatie nog verslechteren. Daarbij zijn er ook tientallen grote werven in de stad waar grondwater gewoon wordt weggepompt en in de riolen belandt. Er moet handhaving komen op retourbemaling (een proces waarbij het opgepompte grondwater in de nabijheid weer in de bodem teruggebracht wordt, nvdr.), want momenteel houden weinigen zich aan deze verplichting. We gaan meer en meer waterpartijen en bomen nodig hebben in de stad om de hitte tegen te houden, maar waterpartijen en bomen hebben ook veel water nodig. Er moet dus een heel doorgedreven plan komen." Ze verwijst ook naar het Stadspark dat sinds de werken op de Leien kurkdroog staat, maar ook voordien al met waterschaarste kampte. "De vijver in 1927 ziet er helemaal anders uit dan nu, toen konden er zelfs nog bootjes op varen. Sindsdien krimpt de vijver alleen maar. Onze bedoeling is niet enkel het waterpeil te herstellen maar de originele staat van de vijver te bereiken."