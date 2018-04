"Speel voetbalderby zonder uitfans" BOB MERCKX LANCEERT VOORSTEL NAAR NEDERLANDS VOORBEELD PHILIPPE TRUYTS

02u24 1 Antwerpen Antwerpse derby's zónder bezoekende fans: in Play-Off 2 komt het zo ver nog niet op 15 en 29 april. Maar volgens oud-cafébaas en Beerschotfan Bob Merckx zou zo'n maatregel de stad véél geld en ellende besparen. Schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA) noemt het een groot precedent. "Je straft ook de brave supporters."

In Nederland kennen ze het al jaren: burgemeesters die met elkaar afspreken dat enkel thuissupporters toegelaten zijn op risicowedstrijden. "Dat gaat daar al bijna tien jaar goed, zoals bij duels tussen Ajax en Feyenoord", zegt Bob Merckx. "Ik ben niet gerust in die twee matchen in april. De frustratie over het mislopen van de promotie bij Beerschot Wilrijk en Play-Off 1 bij Antwerp is groot. Wat kosten alle veiligheidsmaatregelen wel niet? Ik ben het ook beu dat de gewone burger die niets met voetbal van doen heeft, moet bloeden bij rellen. Neen, ik vrees dat de stad het onderschat."





"Fun is eraf"

Merckx heeft het ook gehad met de combiregeling, waarbij je enkel nog met supportersbussen op verplaatsing mag. "Sinds die rellen op Lierse, kun je het als individuele fan ook in 1B vergeten. Een weekend naar zee en een match meepikken op Oostende, zoals straks in Play-off 2? Kan niet meer. De bond scheert elke supporter over dezelfde kam als de harde kern. Zoals op Cercle Brugge, vijf uur onderweg en slechte zitjes op de tribune: de fun is eraf. Het is toch perfect mogelijk om paspoorten te vragen? Je weet toch wie waar zit? Mispeuter je iets, dan moet je boeten."





Ludo Van Campenhout wikt en weegt. "Ik voel wel enige sympathie voor het idee van Merckx. Wat je aan kosten uitspaart, kan je investeren in de clubs. Ik herinner me dat ik zo'n bezoekersban ooit voorstelde, ten tijde van korpschef Luc Lamine (vijftien jaar geleden, red.). Maar het botst met de geest van het voetbal. En als je mensen weghoudt uit het stadion, hoe garandeer je dan dat hooligans niet ergens anders afspreken? Je geeft toe aan geweld, je straft de verkeerde mensen. Trouwens, bij de vips zitten ook aanhangers van de bezoekende club. Ga je die ook uitsluiten?"





Extra problemen

Robert Vinck (Federatie Antwerp Supporters) is tegen een boycot van bezoekers. "Je zoekt extra problemen. Dan pakken die fans wel de tram ofzo. Weet je wat? Zet schermen in het stadion van de bezoekende club. Dan doe je véél fans een plezier, want het bezoekersvak is klein."





Guy Van Hecke (sfeergroep Armata Viola, Beerschot) heeft vertrouwen in de politie. "Ik begrijp het standpunt van Bob wel, maar die unieke rivaliteit in Antwerpen is juist leuk. Grote schermen? Laat maar."





Antwerp FC-Beerschot Wilrijk wordt op zondag 15 april om 14.30 uur gespeeld. De bezoekers krijgen 791 tickets.