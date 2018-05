"Soms moet je de bluts met de buil nemen" Na rellen op het kiel: De Wever is tegen bezoekersban of match achter gesloten deuren 02 mei 2018

02u24 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever is geen voetballiefhebber, dat is algemeen bekend. Toch liet hij zich afgelopen zondag op de hoogte houden over het duel tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp in Play-Off 2, omdat hij wilde weten of de wedstrijd tussen de aartsrivalen weer op rellen zou uitdraaien.

En ja, na het supportersgeweld op de Bosuil twee weken geleden, braken zondag na de match op het Kiel opnieuw hevige rellen uit. In totaal werden 29 personen opgepakt. In één geval ging het om een gerechtelijke aanhouding: een 22-jarige jongeman die de spiegels van vier politiecombi's zou hebben afgetrapt om die vervolgens aan enkele kompanen te geven als projectielen om naar de politie te gooien. De verdachte werd maandag voor de onderzoeksrechter geleid en kwam vrij, onder meer omdat hij nog een blanco strafblad had. Het parket had nochtans zijn verdere aanhouding gevraagd omdat politie en gerecht "het voetbalgeweld beu zijn".





De Wever: "Hadden we nog meer kunnen doen? We hebben al veel kunnen vermijden met de maatregelen vooraf, maar dan zie je dat toch weer een kat-en-muisspel (tussen fans en politie, red.) ontstaat. Blijkbaar is dat een traditie voor de fans en helaas bepaalt dat ook het beeld dat mensen zich van voetbal vormen."





Maatschappelijke afweging

De Wever wacht nu de evaluatie van de Antwerpse korpsleiding af. Toch twijfelt hij aan de wenselijkheid of het nut van een bezoekersban bij de derby's, of nog erger: van een match achter gesloten deuren. "Dan tref je héél veel supporters die het wel goed menen. Voetbal is de volkssport bij uitstek, met de grootste verenigingen van de stad. Daar hangen kosten aan vast, zoals de inzet van politiemanschappen. Maar je moet soms de bluts met de buil nemen. Het is een maatschappelijke afweging."





Geweld toegenomen

Het voetbalgeweld laait in Antwerpen weer hoog op. Twee weken geleden werden nog 22 Antwerpsupporters naar de rechtbank doorverwezen voor hun vermeende rol in een aanval op supportersbussen van Beerschot Wilrijk in Mortsel. En vorige week donderdag arresteerde de politie 14 verdachten in een onderzoek rond zogenaamde 'free fights', dat zijn afgesproken vechtpartijen tussen rivaliserende supportersclans.





Zes Antwerphooligans zijn nog steeds aangehouden op verdenking van van opzettelijke slagen en verwondingen, bendevorming en deelname aan een private militie.





Advocaten probeerden het zestal maandag voor de raadkamer vrij te krijgen, maar ze vingen bot.





"Het is duidelijk dat het gerecht een signaal wil geven: elke vorm van voetbalgerelateerd geweld moet keihard worden aangepakt", aldus advocaat Mounir Souidi. (BJS/PHT)