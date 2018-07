"Sociale woning? 4 tot 8 jaar wachten aub" WACHTLIJST VAN 19.935 MENSEN VOOR PANDEN WOONHAVEN NINA BERNAERTS

27 juli 2018

02u39 0 Antwerpen Een sociale woning? Dat is dan 4 tot 8 jaar wachten. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Wim Van Osselaer opvroeg bij schepen Fons Duchateau. Maar de schepen houdt voet bij stuk: "10 procent van de woningen zijn sociale woningen, daar komen er geen bij."

De wachttijden verschillen naargelang het woningtype en de locatie maar lang wachten is het sowieso. Voor een studio van Woonhaven ben je al gauw vier jaar kwijt en kan je niet terecht in Merksem, Wilrijk, Berchem of Berendrecht-Zandvliet-Lillo (BeZaLi). Voor een woning met 1 slaapkamer ben je minstens vijf jaar kwijt in BeZaLi of Deurne, voor de andere districten loopt het hoger op. Voor een woning met 4 slaapkamers kan je al beter de hoop helemaal opbergen want dan moet je minstens acht jaar wachten. Voor Merksem is de situatie zelfs zo schrijnend dat er geen realistische wachttijd kan gegeven worden voor de panden van Woonhaven. Voor Woonhaven is er een wachtlijst van 19.935 mensen. Die krijgen intussen wel een huurpremie.





Volgens de normen die Vlaanderen oplegt, is er geen probleem in Antwerpen. De stad voldoet netjes aan de minimum 9 procent sociale woningen. Maar valt Antwerpen dan wel te vergelijken met een landelijke gemeente zoals Schilde of Zoersel? "Het is net aan die randgemeenten om een tandje bij te steken, het is aan hen om mensen ook te huisvesten en betere perspectieven te geven. Extra woningen zorgen voor een aanzuigeffect, dat is bewezen", vertelt Michaël Lescroart, woordvoerder voor bevoegd schepen Fons Duchateau, tevens voorzitter van sociale woningmaatschappij Woonhaven.





Acuut probleem

Toch kan ook het kabinet niet ontkennen dat dit een acuut probleem is. "Dat is effectief een probleem maar dat gaan we niet oplossen door het sociale woningpatrimonium te verdubbelen. We hebben deze legislatuur alle beschikbare middelen, veel meer dan voordien, gestoken in renovatie van het bestaande patrimonium. We hebben mensen in sociale huisvesting opnieuw menswaardige woningen gegeven waar de verwarmingsfactuur niet hoger ligt als de huur. Er is járen te weinig geïnvesteerd en dat trekken we nu recht." Het kabinet verwijst onder andere naar de Fierensblokken die nu opgewaardeerd worden en een betaalbaar woonproject krijgen. "Maar die projecten zijn niet in 1-2-3 gerealiseerd natuurlijk, daar gaat tijd over."





De schepen wil vooral inzetten op een beter doorstroomtraject voor mensen in sociale woningen. "Vroeger waren sociale woningen een verworven recht, voor het leven. Dat is niet logisch. Mensen die ooit een sociale woning hadden maken promotie, groeien verder, en voldoen op een gegeven moment niet meer aan de voorwaarden, maar toch bleven ze die woning behouden. Als we die mensen morgen zouden vragen te verhuizen, komen er 1.000 woningen terug vrij. Daarenboven zijn er koppels die hun vier of vijf kinderen hebben zien vertrekken maar nog steeds in een woning wonen met 4 slaapkamers. Ook daar zetten we op in. Op die manier willen we meer ruimte creëeren."