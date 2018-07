"Slecht aangeduid en levensgevaarlijk" OMLEIDING ROOSEVELTPLAATS STUURT FIETSERS OVER DRUKKE TRAMBAAN DIETER LIZEN

16 juli 2018

02u28 2 Antwerpen De heraanleg van de Rooseveltplaats gebeurt grondig en daarom zijn omleidingen momenteel onvermijdelijk. Maar veel fietsers en voetgangers vinden de huidige, die een onbewaakte trambaan kruist, "onduidelijk, te lang en levensgevaarlijk".

De Rooseveltplaats wordt momenteel omgetoverd tot een plein met minder busperrons en meer open ruimte. De kruispunten ter hoogte van de Kipdorpbrug en de Rooseveltplaats worden vereenvoudigd en vernieuwd. Maar de omleiding die je als fietser of voetganger over de werf moet volgen, laat te wensen over. Als je uit de Van Stralenstraat komt en rechtdoor wil, richting Anneessenstraat of Keyserlei, stuit je op een verbodsbord. Welke kant je wel uit moet, blijft onduidelijk. De omleiding over het plein ligt rechts, maar enkel de voetganger weet dat, dankzij een oranje bord met een wandelend mannetje. "En nu?" vragen twee dames op de fiets zich luidop af. Ze steken dan maar links de drukke Gemeentestraat over via twee zebrapaden richting Annneessenstraat.





Wie de omleiding wel vindt, kruist via een oversteek in het midden van de werf twee van de drukste trambanen van de stad.





Arbeider waarschuwt

Voetgangers en fietsers die zo oversteken van Zuid naar Noord, worden gewaarschuwd door een gevarendriehoek met het woordje 'tram!', maar een stoplicht ontbreekt. Een wegenarbeider van de Noorderlijn waarschuwt mensen voor naderende trams of hulpdiensten, die hier ook frequent doorrijden. "Levensgevaarlijk, hier gaan nog ongevallen gebeuren", vreest fietser Patrick Colen. "Het is echt wel nodig dat ik hier sta", zegt de vriendelijke arbeider Farid. "Veel mensen kijken niet zo goed uit als ze de werf hier oversteken. Voor je het weet lopen ze onder de tram!" Als we de werf een dag later, op zaterdag passeren, rijden de trams nog wel, maar van Farid is geen spoor.





"Ik ben goed bekend met de buurt omdat ik hier meer dan 20 jaar gewoond heb. Ik weet dus ook waar ik heen moet, maar voor wie hier voor het eerst langsrijdt, moet het ontzettend moeilijk zijn om je weg te vinden", zegt fietser Jos Linsen die zich via de werfdoorsteek een weg baant. "Online vind je heel veel informatie over deze werken, maar de plaatselijke informatie kan heel wat duidelijker."





Spookstations

Toch ziet Jos het positief in. "Ik vind het heel goed dat de stad na 70 jaar stilstand hier flink renoveert. Het wordt opnieuw een plein waar meer plaats is om elkaar te ontmoeten in de stad. Dat er nu ook iets gebeurt met de spookstations van de pre-metro die hier al in 1967 werden aangelegd, verdient ook applaus."





De prima strategie om via groene aanduidingen en dito tijdelijke fietspaden duidelijk te maken hoe je de verschillende etappes van de werf van de Eeuw veilig en snel passeert, lijkt op de Rooseveltplaats verlaten. Bij de Noorderlijn kon niemand ons antwoorden op de vraag of dit niet allemaal veiliger en duidelijker kan.