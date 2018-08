"Slachtoffers loverboys beter opvangen" BURGEMEESTER BELOOFT FINANCIËLE STEUN AAN PAYOKE DAVID ACKE

01 augustus 2018

02u34 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever wil verder inzetten op de opvang van meisjes die het slachtoffer zijn van tienerpooiers. Hij bracht gisteren als eerste Antwerpse burgemeester een bezoek aan Payoke, de organisatie die zich inzet tegen slachtoffers van mensenhandel, en beloofde financiële steun om de gebouwen te renoveren.

"Eindelijk! Er zit een burgemeester binnen." Met die gevleugelde woorden kwam Patsy Sörensen haar Payoke buiten. Burgemeester Bart De Wever bezocht Payoke gisteren samen met schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau. De Wever zorgde met zijn bezoek voor een trieste primeur: hij is de eerste Antwerpse burgemeester die Payoke bezocht sinds de oprichting in 1987. "Ik vind dat ook heel eigenaardig. Deze mensen verrichten uitstekend werk. Maar ik ga niemand met de vinger wijzen. Ook niet de vorige besturen", sprak De Wever. Toch is het bezoek van de burgemeester veel meer dan een symbolische daad volgens directeur Klaus Vanhoutte. "Het is een erkenning en toegeving van het stadsbestuur dat we goed bezig zijn."





Van bovenaf

Vooral de problematiek rond de loverboy, kwam tijdens het bezoek aan bod. "Niemand kan exact zeggen hoeveel slachtoffers er zijn, maar dat het aantal toeneemt, is duidelijk", zei De Wever. Om die problematiek aan te pakken moeten diensten als welzijn en justitie andere inzichten krijgen vindt hij. "Maar daarvoor moet het wettelijk kader van bovenaf aangepakt worden." Slachtoffers die achttien jaar of ouder zijn, krijgen meteen alle hulp die ze nodig hebben. Maar de minderjarige slachtoffers zijn vaak het probleem. "Wanneer een minderjarige slachtoffer is van een loverboy is het enorm moeilijk om bij instellingen informatie los te krijgen omdat ze zich beroepen op het beroepsgeheim. Bovendien zien nog heel veel instellingen deze mensen te weinig als slachtoffer. Ze worden bijvoorbeeld omschreven als obscure meisjes. Ook in Antwerpen. En dat moet veranderen", vult Vanhoutte aan. "We beseffen dat er nog een hoop werk te doen is om die problematiek aan te pakken en er vooral voor te zorgen dat de slachtoffers en daders niet onder de radar verdwijnen", sprak De Wever.





Renovatie

Klaus Vanhoutte en oprichtster Patsy leidden de burgemeester en de schepen rond in het gebouw dat dringend aan renovatie toe is. "Iedereen ziet de staat ervan. Het gebouw is dringend aan renovatie toe. Daarvan heb ik de burgemeester en de schepen niet moeten overtuigen", vertelt Vanhoutte. Ook De Wever begrijpt dat er dringend geïnvesteerd moet worden. "De neuzen staan allemaal in dezelfde richting. We zullen nog voor de verkiezingen een dossier opstellen zodat dat na de verkiezingen verder opgevolgd kan worden." Ook Payoke zal mee investeren in het gebouw. Op voorwaarde dat ze de garantie krijgen van de stad dat ze op lange termijn in Leguit kunnen blijven. "Maar ook op dat vlak zitten we op dezelfde golflengte", aldus Vanhoutte. Eind augustus komen beide partijen opnieuw samen. Over concrete bedragen werd nog niet gesproken.