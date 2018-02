"Slachtoffers krijgen weer leefloon" 03 februari 2018

"Begrijpelijk dat die slachtoffers kritiek hebben op hun 70 euro leefgeld per week", zegt Michaël Lescroart, woordvoerder van OCMW-voorzitter Fons Duchâteau. "Vanaf volgende week zal het OCMW de slachtoffers opnieuw als steuntrekkers inschrijven, zodat zij weer een maandelijks leefloon ontvangen."





Het OCMW gaf de slachtoffers in de eerste weken na de ontploffing officieel het statuut van 'dakloze'. In dat geval vallen zij onder een wettelijke regeling die recht geeft op gratis onderdak en kleding, maaltijdcheques en een zakgeld van 70 euro per week. Woordvoerder Michaël Lescroart: "Het OCMW heeft de mensen in die eerste moeilijke weken niet aan hun lot overgelaten. Binnen de wettelijke regeling hebben wij hen geholpen waar we konden. Vanaf volgende week zal het OCMW de slachtoffers opnieuw als steuntrekkers inschrijven zodat zij weer een maandelijks leefloon krijgen uitbetaald en dat zelf in ruime mate kunnen besteden."





Het OCMW betwijfelt of alle slachtoffers op de Paardenmarkt over een verplichte brandverzekering beschikten. Wie die heeft, kan een schadeclaim indienen. (PLA)