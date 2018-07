"Slachtoffer van zijn eigen goedheid" FAMILIE EN VRIENDEN NEMEN AFSCHEID VAN MICHEL CLEUTJENS (52) JONATHAN BERNAERTS

31 juli 2018

02u35 0 Antwerpen Familie en vrienden hebben afscheid genomen van Antwerpenaar Michel Cleutjens (52), die overleed aan de gevolgen van een schedelbreuk die hij opliep bij een caféruzie. "Altijd wilde Michel een luisterend oor bieden."

Onder een felle zomerzon verzamelden maandagmiddag een honderdtal mensen aan het crematorium in Wilrijk. De meesten gingen in het zwart gekleed. Uit respect voor Michel. Familie en vrienden omhelsden elkaar op de trappen van het gebouw. Ze haalden warme herinneringen op. Dat Michel graag gezien was, mag een understatement heten. "Hij was altijd bereid om te luisteren en te helpen. Michel was zo loyaal dat hij zich vaak helemaal wegcijferde."





Tijdens de uitvaartdienst gidste de ceremoniemeester de aanwezigen doorheen de levenswandel van Michel. Een veel te kort leven met - en het moet gezegd - tegenslag als rode draad. Er werd verteld over Michels moeizame schooltijd, de jobs die hij daarna uitoefende én de relatiebreuken die hij moest incasseren. Uiteraard ging het ook over zijn dochter. En hoe pijnlijk het was dat Michels ex het meisje in Engeland voor hem verborgen hield.





Emotioneel was de getuigenis van goede vriend Herman Poupaert. De uitbater van het populaire Café au Lait richtte zich tot de urne van zijn kameraad. "Lieve Michel", sprak hij. "Zo'n zeven jaar geleden ontmoetten we elkaar voor het eerst. Je was uit Engeland vertrokken en terug in Antwerpen komen wonen. Ik vond je meteen een sympathieke, goedlachse kerel. Later in ons gesprek ontwaarde ik ook droefenis en kwetsbaarheid. Ik kon zien dat je serieuze tegenslagen had meegemaakt."





"Vanaf die dag hebben we een bijzondere vriendschap gesloten", ging Poupaert verder. "Ik koester onze vele gesprekken, Michel. Die konden soms urenlang duren, tot vroeg in de ochtend. Je sprak over je moeilijke jeugd, je tijd in Engeland, je breuk met je ex en de scheiding van je dochtertje. Maar ook over je geloof in God. Onze gesprekken waren intens. Zelden heb ik iemand ontmoet die zijn gevoelens zó prijsgaf."





Meisje beschermen

Michel Cleutjens overleed op 15 juli. Een week eerder, in de nacht van 6 op 7 juli, was hij in een café in de Van Arteveldestraat bij een vechtpartij betrokken geraakt. Naar verluidt had Michel geprobeerd om een meisje te beschermen. Michel moest meerdere vuistslagen incasseren en viel volgens getuigen met zijn hoofd op de grond. Hij liep een schedelbreuk op en belandde in coma. De man die vermoedelijk de slag heeft toegediend die tot Michels dood leidde, is vrij onder voorwaarden.





Over het incident dat Michel fataal zou worden, werd tijdens de plechtigheid met weinig woorden gerept. "Michel kwam op voor een zwakke. Hij werd het slachtoffer van zijn eigen goedheid."