"Sinksenfoor langs Schelde? Graag zelfs" BART DE WEVER WIL FOOR (OOIT) NAAR KAAIEN HALEN JONATHAN BERNAERTS

22 mei 2018

02u32 0 Antwerpen "Op termijn verhuist de foor naar de Scheldekaaien." Dat heeft burgemeester Bart De Wever gezegd tijdens de opening van de Sinksenfoor. Foorkramers verkneukelen zich alvast over een standplaats langs het water. "Zoals in het Franse Rouen. Prachtig."

Het einde van de heraanleg aan de Scheldekaaien is nog lang niet in zicht. Toch alludeerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdag tijdens de opening al op een verhuis van de Sinksenfoor. Een mogelijke locatie voor binnen een jaar of 10? De voormalige Mexiconatie langs het Nieuw Zuid.





Verhuisplannen zijn dus verre toekomstmuziek. Toch verkneukelen foorkramers zich er al over. "Een plekje langs de Schelde zou de Sinksenfoor opnieuw de grandeur geven die ze verdient", zegt Francois Adler van amusementshal Big Ben Palace. "Maar eigenlijk is al dat verhuizen nefast. Telkens duurt het tussen de vijf en de tien jaar om het bezoekersaantal opnieuw op peil te krijgen. In het Franse Rouen is de locatie nooit veranderd. De foor ligt daar langs de rivier. Prachtig."





De Gedempte Zuiderdokken worden stilaan een verre herinnering. Rechtszaken lopen er niet meer, maar helemaal lijken de foorkramers zich niet met Spoor Oost verzoend te hebben. "De stad heeft haar uiterste best gedaan om ons te steunen en ik moet toegeven dat het op Spoor Oost wel lukt", zegt Marco Pluymaeckers van het reuzenrad Roue Royale. "Maar hélemaal thuis zal ik me hier nooit voelen: we zitten té ver van de stad."





De Sinksenfoor - aan haar vierde editie toe op Spoor Oost - nam zaterdag een aarzelende start door het kwakkelweer en de staking van het openbaar vervoer. Maar met de stijging van het kwik schoot ook het bezoekersaantal op zondag en maandag de hoogte in. Bij momenten was het op Spoor Oost koppen lopen.





Veel volk trokken de twee nieuwe attracties. De 'Tower' van Nederlanders Ad en Willy Ordelman is het hoogste wat we in Antwerpen al hebben gezien. Maximaal 20 durvers worden 95 meter hoog opgetakeld, waarna het zitje kantelt en een vrije val met 140 kilometer per uur volgt. Een beschrijving schiet wellicht ook te kort voor wat je ervaart in de 'Shakers'. Je draait er aan een duizelingwekkende snelheid in rond, terwijl de zitcabine zelf ook nog eens draait en over de kop gaat.





Tot 2 uur open

Nog een nieuwigheid: dit jaar blijft de foor op vrijdag en zaterdag tot 2.00u open, een uurtje later dan normaal. "Vorig jaar was het heel warm, waardoor de mensen pas laat kwamen. Ook valt de ramadan samen met de foor, zodat wij ook de deelnemers beter kunnen ontvangen als ze iets willen eten", zo zegt woordvoerder van de Sinksenfoor Jean-François Vlasselaerts.





Vorig jaar zakten zo'n 800.000 bezoekers af naar Spoor Oost. De organisatie hoopt dat aantal te overtreffen.