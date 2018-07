'Schrik van Schipperskwartier' riskeert 5 jaar cel 20 juli 2018

02u35 0

De Nederlander Hakan A. (33) is gisteren voor de rechtbank verschenen voor het verkrachten van een prostituee in het Antwerpse Schipperskwartier. Hij zou een collega van haar ook beroofd hebben van haar gsm. Het Openbaar Ministerie vorderde vijf jaar cel voor de dertiger.





Volgens de procureur mag de beklaagde gerust de 'Schrik van het Schipperskwartier' genoemd worden. Hij had op 11 februari een bezoek gebracht aan een prostituee en was al meteen opdringerig geworden. Toen ze eerst een prijs overeen wilde komen, zei hij: "Ik betaal niet, vrouwen betalen mij."





Hij had het slachtoffer op bed gegooid en in een wurggreep genomen. Toen ze naar haar gsm greep, had hij het toestel kapot gegooid. De beklaagde trok haar broek uit en verkrachtte haar. Hij vertelde haar dat hij in de cel had gezeten voor moord en dat ze hem beschermingsgeld moest betalen. Het slachtoffer deed aangifte en drie dagen later werd Hakan A. opgepakt. Hij ontkende dat hij haar gedwongen had tot seks. De dertiger wordt daarnaast ook vervolgd, omdat hij de gsm van een andere prostituee gestolen had. Samen met Sadek S. zou hij ook een man van zijn portefeuille beroofd hebben. Hakan A. werd in Nederland al veroordeeld voor diefstallen met geweld, maar heeft in ons land nog een blanco strafblad.





Vonnis op 31 juli. (PLA/BELGA)