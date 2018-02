'Schoenmakerskapelleke' vijf weken dicht 13 februari 2018

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte over de Boerentoren aan de Schoenmarkt blijft een vijftal weken gesloten door werken. In het voorportaal en aan de achterzijde van de kapel wordt de riolering van het gebedshuis vernieuwd. Daarnaast wordt de ventilatie verbeterd. De misvieringen zullen een tijdje gehouden worden in de Mariakapel van de kathedraal.





De vzw Aanwezigheid op de eerste verdieping, waar mensen terecht kunnen voor een gesprek over levenszin, blijft dicht tijdens de werken.





"Deze werken zijn de voorbode van twee grotere renovatiedossiers die in een latere fase zullen gebeuren en momenteel nog in opmaak zijn", zegt Christian Devos, directeur van de kathedraal. "Ook de electriciteit moet immers nog gebeuren, naast het sanitair, een grondige gevelrenovatie, een aantal dakwerkzaamheden en het renoveren van het orgel. Dat laatste zit in een apart subsidiedosssier."





"De kapel wordt ook wel eens door Antwerpenaren 'het Schoenmakerskapelleke' genoemd door zijn ligging", zegt Devos. "Desondanks heeft het met dat ambacht niets te maken."





De benaming in verkleinwoord wijst op de sympathie die deze bidplaats bij vele Sinjoren geniet. "Het is een zeer laagdrempelige plaats waar mensen komen bidden, of een kaars branden bij de beeltenis van de Maria. Officieel heet de kapel dan ook Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte of Onze-Lieve-Vrouw-van-Toevlucht." Tot in de jaren '70 kwamen zelfs nogal wat prostituees van het stadscentrum hier bidden en dan circuleerde de bijnaam 'het hoerenkapelletje'. (DILA)