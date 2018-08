"Samen met onze gasten gevlucht voor het vuur" BOSBRAND VERWOEST BED & BREAKFASTS VAN TWEE ANTWERPSE KOPPELS JONATHAN BERNAERTS

07 augustus 2018

02u50 0 Antwerpen In Monchique, een dorpje in de Portugese Algarve, zijn de bed & breakfasts van twee Antwerpse koppels grotendeels in de as gelegd. Allebei moesten ze zondagavond samen met hun gasten op de vlucht voor de vlammen.

Misschien kent u Ann S'heeren en Gerrit Wouters van televisie? Een kleine week geleden stelde het koppel uit Antwerpen hun droomhuis 'Quinta O Ninho' voor in het VTM-programma Met Vier in Bed. De bed & breakfast, gelegen in een van de hoogste dorpjes van Portugal, opende in mei vorig jaar en telt vier gastenkamers.





Gerrit en Ann waren aan een veelbelovend tweede seizoen als uitbaters bezig. Maar een hevige bosbrand deed hun droom zondagnacht letterlijk in vlammen opgaan. "Onze bed & breakfast is bijna volledig afgebrand", zucht Ann. "Quinta O Ninho was onze grote droom: Gerrit en ik hadden er allebei onze job in België voor opgezegd. Dit is niet alleen voor ons een catastrofe, ook voor onze gasten. We hadden boekingen lopen tot eind oktober. Die moeten we allemaal annuleren."





Volgens Ann verspreidde de brand zich zondag razendsnel. "Rond de middag woedde het vuur een twintigtal kilometer hiervandaan en liepen we nog geen gevaar. Dan is de wind blijkbaar gedraaid en naderden de vlammen ineens heel snel. We zijn beginnen zoeken naar alternatieve opvang voor de drie gezinnen die bij ons verbleven. In overleg werd beslist dat ze na het avondeten zouden vertrekken naar andere, veilige accommodaties. Zelf zouden we bij vrienden aan zee gaan logeren. We wilden nét aan tafel gaan, toen we de vlammen letterlijk op ons af hoorden komen. Dan ging het snel en hebben we onze B&B in allerijl moeten achterlaten."





Drie kamers verwoest

Ann en Gerrit keerden gisteren met een bang hartje terug naar 'Quinta O Ninho'. "Wat we aantroffen, tart elke verbeelding", getuigt Ann. "Drie van de vier gastenkamers zijn volledig verwoest. Enkel de gemeenschappelijke ruimte en ons eigen studiootje zijn niet afgebrand. Er is daar wel wel veel rookschade. We zijn momenteel de schade aan het opmeten, zodat we de verzekeringsmaatschappij kunnen inlichten. Hier en daar proberen we nog iets te redden, maar veel zal het niet zijn. Door de brand is er ook geen elektriciteit en stromend water meer. Dat proberen we nu te herstellen. Opnieuw water krijgen, wordt moeilijk: de leidingen zijn door de hitte gesmolten."





Niet alleen Ann en Gerrit werden getroffen. Op het domein van Antwerpenaars Luc Wauters en Freya Missoorten (die jarenlang het Antwerpse café De Zeven Schaken hadden en al 10 jaar in Monchique een B&B uitbaten) liep een van de twee huizen grote schade op. "Ook wij hebben voor onze gasten een ander onderkomen gezocht en zijn dan ook zelf vertrokken. Het vuur verspreidde razendsnel", zeggen ze.





De temperatuur in de Algarve loopt deze dagen op tot 47 graden. In combinatie met de aanhoudende droogte en felle wind zijn al duizenden hectare bos in de as gelegd. Er worden momenteel op 11 plaatsen bosbranden, de grootste in Monchique.