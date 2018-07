"Ruzie leek gedaan. En dan plots die klap" MAN DIE SCHEDELBREUK WERD GESLAGEN NA WEEK COMA OVERLEDEN SANDER BRAL

17 juli 2018

02u47 0 Antwerpen Antwerpenaar Michel Cleutjens (52) is het afgelopen weekend aan zijn verwondingen bezweken die hij had opgelopen tijdens een caféruzie. Hij lag al een week in coma nadat hij betrokken raakte in een vechtpartij in de Van Arteveldestraat. "Michel kende geen gemakkelijk leven, maar hij stond altijd klaar voor iedereen."

Michel Cleutjens uit Antwerpen raakte in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 juli levensgevaarlijk gewond na een dispuut op café. De vriendin waarmee hij op stap was, werd lastig gevallen door andere klanten. Toen Michel tussenkwam, brak er een gevecht uit in het café. Michel kreeg nadien nog een uithaal van een andere persoon waardoor hij met zijn hoofd hard op het voetpad belandde. Hij liep een schedelbreuk op en lag een hele week in coma. Vrijdagavond werd hij hersendood verklaard en afgelopen zondag overleed hij.





"De laatste jaren van Michels leven waren erg deprimerend", zucht goede vriend Herman Poupaert. "Toen hij in Gran Canaria woonde, werd hij verliefd op een Britse vrouw waarmee hij een dochter kreeg die ondertussen twaalf jaar is. Michel liet zijn zaak in Spanje achter om met zijn gezin in het Engelse Birmingham te gaan wonen. Daar liep zijn relatie jammer genoeg op de klippen. Omdat hij het contact met zijn dochter niet wilde verliezen, bleef hij in Engeland wonen. Maar een kleine acht jaar geleden ging het bedrijf waarvoor hij werkte failliet door de economische crisis. Hij had geen geld meer om voor zijn dochter te procederen en moest terug naar België komen."





"Michel lag in de knoop met zichzelf maar liet dat amper blijken aan de buitenwereld", gaat Herman verder. "Hij gedroeg zich altijd goed geluimd en stond klaar voor iedereen. Hij was ook diep gelovig, hij zei dat hij zijn energie daaruit kon putten om zijn leven weer op de rails te krijgen."





Winst tegen Brazilië vieren

Michel was die bewuste café-avond met vrienden op stap om de overwinning van België op Brazilië te vieren. Ze zaten in het Thaise café SaTang omdat Michel een vriend had met Thaise roots. "Het onrecht waartegen Michel dagelijks vocht, is hem fataal geworden die avond", zucht Herman. "Hij wilde tussenkomen omdat de vriendin werd lastig gevallen in die bar. Ook de vader van die vriendin greep in. Het kwam tot een schermutseling die eerder onschuldig was. Een tijdje later zou hij helemaal van uit het niets een klap hebben gekregen die hem fataal is geworden. Het is echt niet te geloven dat de man die die klap uitdeelde nog niet is gearresteerd."





Meteen na de feiten kon de politie twee mannen arresteren die in het gevecht betrokken waren. Ze werden nadien terug vrijgelaten. De verdachte die de fatale klap uitdeelde is geïdentificeerd door de politie en zal zich later moeten verantwoorden. Gisteren was hij nog op vrije voeten.