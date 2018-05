"Rubens is dé oersinjoor" ANTWERPEN BAROK 2018 MIKT OP MILJOEN BEZOEKERS DAVID ACKE

30 mei 2018

02u40 0 Antwerpen Vrijdag start het culturele festival Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert. Tot en met januari volgend jaar wordt Pieter Paul Rubens gevierd aan de hand van verschillende tentoonstellingen die gelinkt zijn aan de kunstschilder.

8 tentoonstellingen, 10 projecten rond beeldende kunst, 22 muzikale projecten, 12 theater- en muziektheaterproducties, 3 nieuwe stadwandelingen, lezingen en festivals binnen het festival. "Barok is onmogelijk in één bezoek te vatten", staat er te lezen in het 106 bladzijden dikke progammaboek van Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert. En dat klopt. Zowat alle culturele instellingen van Antwerpen nemen deel en ook de monumentale kerken zetten hun poorten open. Het festival brengt hulde aan die ene 'oersinjoor' zoals burgemeester Bart De Wever schilder Pieter Paul Rubens noemt. Vrijdag start het festival, dat loopt tot en met januari 2019. Heel die periode neemt de stijlperiode die gekenmerkt wordt door overdaad, gevoel en lust de stad over. Toerisme Vlaanderen en de stad Antwerpen hadden daarvoor 8,8 miljoen euro over.





Leading lady van Barok

Wie een grote tentoonstelling verwacht met het werk van Rubens, zal van een kale reis terugkomen. "Boeiend", noemt kunstenaar Luk Tuymans het. "Het kan net boeiend zijn om Rubens te belichten door hem niet te hard te tonen en alles te richten op de omgeving." Zo toont het MAS een overzichtstentoonstelling van het werk van Michaelina Wautier, een van de weinige vrouwen die in de zeventiende eeuw furore maakte als kunstenaar. Over het leven van Wautier (1604-1689) is weinig bekend. Ook haar werk bleef lang in de vergetelheid. Het MAS wil dat onrecht goedmaken door voor het eerst nagenoeg alle resterende werken van haar hand samen te brengen. De expo 'Michaelina: leading lady van de barok' toont hoe Wautier zich onderscheidt van andere vrouwelijke collega's uit die tijd door haar veelzijdigheid: ze schilderde niet alleen portretten en genrestukken, maar ook historiestukken op groot formaat zoals het twaalf vierkante meter grote





'Triomf van Bacchus'.





Blijvende impact

Tuymans plaatst de geest van de barok dan weer tegenover de visie van hedendaagse kunstenaars in het M HKA. Met de tentoonstelling Sanguine/Bloedrood, wil hij onder andere een Caravaggio in dialoog laten gaan met een Michaël Borremans.





Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) uitte de hoop dat de activiteiten van het Barokjaar een blijvende impact zullen hebben op Antwerpen, onder meer doordat een aantal tentoongestelde werken permanent in Antwerpse handen zullen blijven. "We eren hier tradities, maar willen ook zorgen dat Antwerpen, net als Rubens zelf, binnen pakweg vierhonderd jaar nog steeds 'in de mode' zal zijn", zegt ze. Het festival zou een miljoen bezoekers moeten lokken.