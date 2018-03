"Roemloos ten onder gaan, zal mij niet overkomen" SCHEPEN MARC VAN PEEL (68) KONDIGT POLITIEK PENSIOEN AAN NINA BERNAERTS

20 maart 2018

02u41 0 Antwerpen Tijd voor vernieuwing, zo lijkt het wel in het Antwerpse college. Na Philip Heylen en Rob Van de Velde, kondigt nu ook havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zijn vertrek aan. Van Peel wil met pensioen en laat de eer aan enkele jongeren én aan Kris Peeters. "Ik zal mij nog verder inzetten maar ik word 69, dan moet je beginnen nadenken."

Al 29 jaar gemeenteraadslid, 18 jaar schepen en 12 jaar Havenschepen, een prominente post in 't stad, er zijn er weinig die het Van Peel nadoen. CD&V die in de stad nooit echt de grootste partij kon worden, verliest hiermee wel één van zijn boegbeelden. In 2006 zorgde de schepen voor 2.900 voorkeursstemmen en in 2012 nog voor 3.500. Voor CD&V broodnodige stemmen, was de schepen niet beter na de verkiezingsslag gestopt?





Kriebelen

"Ik ben geen standaard stemmenkanon. Mensen die op mij stemmen, stemmen sowieso op CD&V, daar ben ik zeker van. En ik ga mij ook tijdens de campagne niet in de zetel zetten hé. Ik ga mij achter deze jonge ploeg scharen", zegt Van Peel. "Als ik nog op de lijst had gestaan om de partij nog te steunen met extra stemmen, was de kans reëel geweest dat ik herverkozen zou geraken. En dan had het misschien opnieuw beginnen te kriebelen en had ik waarschijnlijk toch nog getekend voor een verlenging. Maar ik wil mezelf daarvoor beschermen. Ik wil stoppen op een hoogtepunt. Te veel van mijn collega's hebben zojuist die ene termijn te veel gegaan en zijn roemloos ten onder gegaan, dat is wat ik wil vermijden." De schepen kan geen bepalend moment voor ogen halen maar zegt dat zijn leeftijd hem toch parten speelt. "De leeftijd, je begint na te denken over de toekomst. En ook, een nieuwe ambtstermijn, dat is zes jaar en ik word straks al 69. Ik wilde ook niet zo'n termijn in twee kappen, dat werkt niet goed. Pas op, ik weet goed dat ik nu wel in een zwart gat zal vallen hoor. Ik zal zien of Stephen Hawking gelijk had over die zwarte gaten."





Stempel gedrukt

De schepen heeft in niet minder dan vier colleges ook aan de onderhandelingstafel gezeten tijdens de coalitievorming.





"We zijn nooit de grootste partij geweest in Antwerpen maar in tegenstelling tot Gent, zitten we wel in de meerderheid en hebben we altijd onze stempel kunnen drukken. Philip (Heylen, red.), Eric (Anthonissen, red.) en ikzelf hebben heel wat zaken kunnen verwezenlijken. Denk maar aan de Zomer van Antwerpen, het MAS, het Havenhuis en ook heel wat minder zichtbare realisaties in de haven. De haven is altijd blijven boomen en evolueren, in tegenstelling tot de economische crisis." De schepen stopt nu als mandataris maar houdt de deur wel op een kier. "Als ze mij aan de onderhandelingstafel willen, dan wil ik dat nog wel een keer doen. Daarvoor hoef je niet verkozen voor te worden. Mijn onderhandelingservaring staat tot ter beschikking van de partij indien nodig."





Ook sterkhouder Philip Heylen stopte al in de afgelopen legislatuur, wat blijft er dan nog over van de Antwerpse CD&V? "Je moet ons niet afschrijven. Ik heb veel geloof in deze jonge ploeg en dat Kris Peeters naar Antwerpen komt, zegt toch heel veel. Dat is een nationale stemmentrekker en dat is een zegen voor de Antwerpse CD&V."