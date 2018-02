'Rock on the dock' pakt uit met schlagerdag 28 februari 2018

De negentiende editie van 'Rock on the Dock' vindt dit jaar plaats in het weekend van 8 juni. Het jaarlijkse festival van Gaarkeuken 110, het bekende café aan de Vosseschijnstraat in het Antwerpse havengebied, heeft een extraatje in petto: het pakt uit met een schlagerdag. Het tweedaags festival 'Rock on the Dock is een begrip in de Antwerpse haven. Dit jaar is het de derde editie sinds Britt De Baere en Sira Verelst de legendarische Gaarkeuken 110 overnamen. Op vrijdagavond treden livebands op en zaterdag is schlagerdag. (BJS)