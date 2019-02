“Ringlandboek is cadeau voor Antwerpenaren en alle burgerbewegingen” Philippe Truyts

16 februari 2019

17u19 0 Antwerpen Ringland vierde zaterdag zijn vijfde verjaarcdag met een cadeau aan zichzelf én aan alle Antwerpenaren: een fraai verzorgd boek dat ingaat op de realisaties van de burgerbeweging én zich ook presenteert als een soort gids voor andere Vlaamse actiegroepen. Oprichter Peter Vermeulen beseft dat de weg nog lang is. “De omvang en de ambitie van de werken in Antwerpen houdt me ‘s nachts vaak wakker.”

De als cadeau ingepakte houten container die anderhalve week geleden eventjes aan de afrit Borgerhout stond en van het agentschap Wegen en Verkeer weg moest, gaf zaterdag op het terras van DeSingel zijn verrassende inhoud prijs. Niet enkel het Ringlandboek bleek erin verborgen, maar ook een tiental kinderen. Zij staan voor de toekomst van de Antwerpse ring: een overkapte snelweg die stedelijk en doorgaand verkeer van elkaar scheidt en de stad nieuwe leefruimte moet schenken.

Ringland slaagde in wat andere burgerbewegingen Ademloos en stRaten-generaal niet voor mekaar kregen: “Het cordon sanitaire doorbreken waar de politiek de burgerbewegingen in had weggezet”, zegt socioloog Luc Huyse. Het Toekomstverbond dat in 2017 werd gesmeed, was een sleutelmoment.

Peter Vermeulen weet dat de weg nog lang is. “Dit jaar moeten we grote stappen vooruit zetten. In het voorjaar starten de werken op Linkeroever, een bouwaanvraag voor Oosterweel moet er later dit jaar liggen. Uiteraard ben ik bezorgd: we moeten zien of Antwerpen groot en sterk genoeg is om de ambities in te lossen.”