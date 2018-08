"Restauratie Brouwershuis liefst al in 2019" STAD HOOPT OP SNELLE SUBSIDIE DANKZIJ GILBERT VAN SCHOONBEKEJAAR PHILIPPE TRUYTS

31 augustus 2018

02u24 0 Antwerpen De stad Antwerpen en de Vrienden van het Brouwershuis willen de restauratie van het gebouw graag in 2019 aftrappen. "Het zou de kers op de taart van het Gilbert van Schoonbekejaar zijn", zegt schepen Caroline Bastiaens (CD&V). Maar dan moet Vlaanderen wel vervroegd subsidies geven.

Het Brouwershuis - 'Waterhuys' in de zestiende eeuw - is wat een vergeten monument op het Eilandje. Het sloot als museum in 2003. Architect was Gilbert van Schoonbeke (1519-1556), die zo de nood aan proper water voor de bierproductie inloste. Bier was de enige 'veilige' drank in die tijd. Door de verzilting van de Schelde moest er water uit de Herentalsevaart worden aangevoerd.





"De hydraulische installatie is uniek", zegt conservator Clement Caremans. De rosmolen, de schepraderen, de pompen: ze moeten worden aangepakt bij een restauratie. Dat geldt ook voor een pronkstuk als de raadszaal van de brouwers. Caremans: "Een deel van het goudleder aan de muur namen we al weg, omdat het door vocht was aangetast. De vloertegels verkommeren dan weer door zoutafzetting. Het Brouwershuis staat niet op instorten, maar hoe langer je wacht met een restauratie, hoe meer het gebouw aan erfgoedwaarde verliest."





1,5 miljoen euro

In totaal zou een restauratie circa 1,52 miljoen euro kosten. Vlaanderen neemt in principe het grootste deel op zich, een kleine 900.000 euro, de stad de rest. Het dossier werd op Vlaams niveau in 2016 goedgekeurd, maar de normale doorlooptijd voor subsidies bedraagt acht jaar. Nu is er gelukkig wel een prachtige aanleiding om daar vijf jaar af te knijpen. Donderdag kwam een delegatie van het Nederlandse Veenendaal - een stad tussen Utrecht en Arnhem - in het Brouwershuis een samenwerkingsakkoord met Antwerpen ondertekenen voor het feestjaar dat in 2019 rond Gilbert van Schoonbeke wordt opgezet.





Stripalbum

De urbanist maakte Antwerpen 30 hectare groter, bouwde een nieuwe omwalling en had daarvoor brandstof nodig. Die vond hij in Veenendaal. "Turfschepen brachten alles naar Hemiksem, waar de eerste steenbakkerijen stonden", vertelt Wilfried Patroons, voorzitter van de Vrienden van het Brouwershuis én bierkenner. "We hebben een uitgebreid programma uitgewerkt. In maart start de campagne van het Gilbert-bier, in april brengen we een boek over hem uit en in mei maken we een groepsfoto van alle van Schoonbekes in Antwerpen. Daarna volgen nog de uitgave van een stripalbum (juni), een symposium op de universiteit (oktober) en een concert met Veenendaler Stef Bos (december)."





Turfvaart

Verder lopen er nog gesprekken over een gedenkteken. De stad zal een stadswandeling, een tentoonstelling (Maagdenhuis) en een 16de-eeuws concert rond van Schoonbeke op het getouw zetten. Veenendaal doet zijn duit in het zakje met onder een meer een seminarie, de Gilbert Games en een grote Bourgondische maaltijd. Heel bijzonder wordt de 'turfvaart' van een historisch schip in de zomer. "We koppelen aan die achtdaagse tocht naar Antwerpen een goed doel", zegt adviseur Marcel Kaijen.