"Registratie verplicht via website" 21 februari 2018

De stad is op de hoogte van het probleem. "Voor de eigenaars van die wagens van wie het registratieformulier geen euronorm vermeldt, is registratie verplicht via de LEZ-pagina van de site SlimnaarAntwerpen.be. Wie zich daar niet registreert, krijgt een boete. Dat is ook in al onze communicatie rond de LEZ zo meegedeeld", klinkt het op het kabinet van schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. "Als je je pas achteraf registreert, zoals mijnheer gedaan heeft, hangt het van de GAS-ambtenaar af of die boete wordt kwijtgescholden." Er bestaan geen plannen bij de stad om iets aan die regeling te veranderen. (DILA)