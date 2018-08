"Recidivisten doen mijn bloed koken" POLITIERECHTER ERWIN VAN DAMME (60) HANGT TOGA AAN DE HAAK NINA BERNAERTS

23 augustus 2018

02u29 0 Antwerpen Na 37 jaar heeft politierechter Erwin Van Damme (60) gisterenmiddag zijn laatste vonnis uitgesproken. De nieuwbakken zestiger hangt zijn toga aan de haak. Toch zal hij de rechtbank wel missen. "Maar ik denk dat ik vanaf nu niet veel juridische boeken meer zal vastnemen."

Een man van 64 die geïntoxiceerd rondreed, achtervolgd werd door de politie en uiteindelijk klem moest gereden worden, krijgt nog een boete van 1.120 euro, een rijverbod 2 maanden en hij moet alle examens opnieuw afleggen. "Als ik er zo op terug kijk, ben ik eigenlijk nog wel mild geweest. Hij had meer dan 2 promille in het bloed. Hij kon wel aantonen dat hij zich liet behandelen voor zijn alcoholprobleem. Dat vond ik een goede zaak. En ik zal in mijn laatste vonnis misschien een beetje milder geweest zijn", zegt Van Damme. Het kenmerkt de politierechter net dat hij al wel eens mild kon zijn als de overtreders dan ook voor zijn neus stonden. "Wij zijn ook maar mensen, wij zijn geen robotten. Daarom vraag ik ook steeds dat de beschuldigden aanwezig zijn op de zitting, dan kan je tenminste dingen vragen maar kan die persoon zich ook verdedigen en een situatie omkaderen met verzachtende omstandigheden. Ik besef heel goed hoe zwaar die straffen zijn, de wetgever is daar erg in verstrengd. Langs de andere kant blijft de pakkans klein maar als je dan prijs hebt kan het dus erg duur worden."





Balie

Van Damme's carrière begon aan de balie in Mechelen, als advocaat. Na tien jaar kwam er een plek vrij bij de rechters in Mechelen. "Ik was toen al plaatsvervangend rechter geweest en dat beviel mij. Zo ben ik uiteindelijk rechter geworden. Waar ik voornamelijk zetelde als voorzitter van de correctionele kamer van drie rechters. Dat vond ik bijzonder leuk om te doen. Het gaf ook meer zekerheid, als advocaat is de concurrentie toch bijzonder hoog. Rechter zijn betekent wel continu studeren, studeren en studeren", zegt de rechter. Een assisenzaak voorzitten heeft hij nooit gedaan maar wel twee keer als bijzitter. "Maar ik ben daar geen voorstander van. Een moordzaak zorgt voor dikke dossiers, die bijna lezen als een schelmenroman. Maar een volksjury leest het dossier niet, ze doen hun best, maar zijn daar niet voor opgeleid en worden overdonderd door de sfeer en de advocaten. Op zo'n proces wordt een hele hoop mist gespuid. Als professioneel rechter zijn wij getraind om een dossier grondig in te studeren en door die mist heen te kijken. Mij moet je ook niet vragen om een keuken te timmeren, ieder zijn specialisatie."





Verkeer

Omdat er in Antwerpen een plekje vrij kwam op de politierechtbank, belandde Van Damme uiteindelijk in het Vlinderpaleis. "Dan kon ik alleszins al die bouw-, huur-, pacht- en onteigeningsddossiers overboord gooien", glimlacht hij. "Het maakt ook dat ik me echt kon toeleggen op een specifiek vak, namelijk verkeer. Dat vond ik wel leuk." Maar van Mechelen naar Antwerpen betekende toch ook een nieuwe grootstedelijke context om in te werken. "Wat ik nog niet in die mate had meegemaakt was de recidive. Mannen die tot 30 of 40 of 50 eerdere veroordelingen op hun strafblad hadden staan, dat kan tot op de dag van vandaag mijn bloeddruk doen stijgen. Dat zijn - wat ik noem - de 'kale kippen'. Ze weten dat er bij hen toch geen geld te rapen valt, dat de ontvanger der penale boetes er niet aan kan en die blijven gewoon gaan. Dan kan je enkel nog dreigen met gevangenis, wat meestal eindigt met een enkelband. Maar goed dan blijven ze hopelijk toch van de baan. Dat is voor mij de essentie: die mannen van de openbare weg houden."





Twijfel

Na 37 jaar op de rechtbank blijven er wel wat zaken plakken, vooral de tijd op de correctionele rechtbank. "Ik kan niet in detail gaan maar zedenzaken blijven wel hangen. Zeker omdat die zo moeilijk te bewijzen zijn. Het is dan bijzonder zwaar om zo iemand vrij te spreken. Maar bij de minste twijfel moét je de vrijspraak geven. Liever negen schuldigen op straat dan één onschuldige in de cel, zeggen ze? Maar dat blijft wel hangen, als ik intuïtief aanvoel dat de verdachte het wel degelijk gedaan heeft maar dat er te weinig bewijs is en dat je dan wettelijk verplicht bent die persoon de vrijspraak te geven."





En nu, het zwarte gat? "Dat zal wel meevallen. Ik ben per toeval te weten gekomen dat ik met pensioen kon dus ik heb eens een goede week genomen om daarover na te denken. Maar er is nog zoveel dat ik wil doen: fietsen, voetbal kijken, niet-juridische boeken lezen, bridgen maar ook meer tijd voor mijn familie, mijn kleinzoon en mijn partner. Ik heb mijn job altijd graag gedaan, ik was het zeker niet beu en zou het zo opnieuw doen maar het is na 37 jaar gewoon tijd voor iets nieuw."