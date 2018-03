"Promoveren is mooiste manier om Marc te bedanken" CAFÉ STADION VAN WIJLEN BEERSCHOT-DIRECTEUR KRIJGT NIEUWE UITBATER DAVID ACKE

02 maart 2018

02u30 0 Antwerpen Fatih Gunes (48) wordt de nieuwe uitbater van Café Stadion, dat jarenlang in handen was van zijn goede vriend Marc Steenackers. De voormalige directeur van Beerschot Wilrijk overleed vorig jaar op 12 maart. "De promotie zou een mooie manier zijn om hem te bedanken voor alles wat hij voor de club en zijn vrienden gedaan heeft."

Terwijl de spelers van Beerschot Wilrijk zich in alle rust focussen op de cruciale matchen tegen Cercle Brugge, bereiden ook de omliggende horecazaken zich voor. Eén van de bekendste supporterscafés rond het Olympia Stadion is Café Stadion van wijlen sterke man Marc Steenackers. Het café wordt volop gerenoveerd en krijgt een nieuwe uitbater.





"Veel geleerd"

Binnenkort zal Fatih Gunes (48) er de pintjes tappen. Voor velen onder de Beerschotsupporters is hij geen onbekende. Hij werkte eerder al acht jaar in café Het Profke en werd op die manier een goede vriend van Marc. "Ik heb heel veel geleerd van Marc. Hij bood me kansen om te werken in de horeca en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Het is heel stressvol maar daar leer je mee om te gaan. Ik zie het nu als mijn taak zijn goede naam verder te zetten."





Ondertussen blijft Fatih zijn restaurant in Lier verder runnen. "Het is perfect mogelijk verschillende zaken met elkaar te combineren. In mijn restaurant Pizzatalia ben ik de uitbater. Ik sta zelf niet in de potten te roeren waardoor ik niet altijd aanwezig hoef te zijn."





Verwend

In het verleden speelde Fatih bij Olympia Wilrijk als miniem. Toen was er nog geen sprake van Beerschot Wilrijk. "Nadien ben ik overgestapt naar caféploegen. Maar het spelletje boeit me wel. Vroeger was ik iets fanatieker dan nu maar ik ben wel altijd Beerschotfan geweest. Vandaag kan je me eerder omschrijven als een rustige supporter die het van op een afstand volgt. Al zal ik zondag tegen Cercle Brugge wel in de tribune zitten", geeft hij toe. Dat Beerschot Wilrijk zal promoveren, dat staat voor de toekomstige uitbater van Café Stadion als een paal boven water. "Hier wordt het twee tegen nul en in Brugge een gelijkspel. Dat is voldoende hé." Hoewel Fatih heel rustig blijft, zegt hij wel dat het speelt in de buurt. "De buurt leeft van het voetbal. Het brengt leven in de brouwerij." Maar dat leven staat of valt niet met een promotie, denkt hij. "We zijn de laatste jaren erg verwend geweest. Stel dat het nu niet lukt, dan is dat geen ramp. We zullen uiteraard ontgoocheld zijn maar daar komen we bovenop." Op 12 maart zal het exact een jaar geleden zijn dat algemeen directeur Marc Steenackers verongelukte bij een auto-ongeval. "Dat wordt sowieso een ontroerend moment. De promotie zou een mooie manier zijn om hem te bedanken voor alles wat hij voor de club en zijn vrienden gedaan heeft."