"Postzakken vol geld lagen voor het grijpen" HOE DANNY VANHAMEL FLUKS 10 MILJOEN STAL UIT SORTEERCENTRUM PATRICK LEFELON

09 februari 2018

02u46 526 Antwerpen De enige overval ooit op het oude postsorteercentrum onder het Centraal Station is op oudejaar 1982 gepleegd door Danny Vanhamel. Dat bekende hij gisteravond op televisie. De postmannen van toen zijn niet verrast. "Het is eigenlijk een wonder dat het sorteercentrum niet vaker is overvallen. De postzakken met geld lagen er voor het grijpen."

"Buit van Postroof geschat op 10 miljoen frank", dat titelde De Nieuwe Gazet op 4 januari 1983. De Post had jarenlang een sorteercentrum in de donkere catacomben onder het Centraal Station. Maar liefst 1.200 postmannen sorteerden er in drie shiften de brieven en waardevolle zendingen.





Apengeur

De gepensioneerde controleur Fons Sas uit Vosselaar schetste de werking van toen. Hij was op de avond van de overval niet aan het werk. "Ons sorteercentrum lag onder de perrons, vlak tegen de Zoo. In de zomer drong de stank van de apenkooien door tot in onze lokalen. Postzakken vol brieven of vol met bankbiljetten werden vanuit de treinen op de perrons gegooid en door ons opgehaald. Er was een rechtstreekse doorgang naar het sorteercentrum. Van beveiliging was geen sprake."





Gangster Danny Vanhamel was getipt door een postman en zakte met vier kompanen op oudejaarsavond 1982 af naar Antwerpen X. In het kantoor waren slechts 6 personeelsleden. Een zestigtal had net lunchpauze en zat in de kantine aan de overkant van de Pelikaanstraat.





Vanhamel hoopte minstens 700 miljoen frank buit te maken. Postbodes betaalden in die tijd pensioenen uit aan huis. De Post had dus altijd veel geld in huis. Vanhamel moest enkel de code krijgen van de postmeester maar die was die nacht net ziek.





Geluk bij ongeluk

Controleur Fons Sas: "De grote kluis had de omvang van een kleine keuken. Je kon erin rond wandelen. De zakken met geld werden daar bewaard. Daarnaast was er een kleinere kluis, eigenlijk niet meer dan een metalen koffer met een hangslot op, waarin kostbare zendingen werden bewaard."





De grote slag die Vanhamel wilde slaan, mislukte. De grote kluis ging niet open. Hij grabbelde dan maar wat speciale zendingen en pakjes met diamanten mee. Alles samen voor een waarde van 10 miljoen frank, zo schreef De Nieuwe Gazet destijds.





Volgens Van Hamel zat er voor 10 miljoen Nederlandse gulden in briefjes in de enveloppes. De overval werd onderzocht door de BOB van de rijkswacht maar werd nooit opgehelderd. "Ik ben er nooit voor gestraft", glunderde Vanhamel gisteren op televisie.





"Andere tijden"

Fons Sas: "Ik heb vanaf 1970 onder het Centraal Station gewerkt tot het sorteercentrum verhuisde naar Berchem. Het is de enige overval die er ooit is gebeurd. Straf eigenlijk. Zelfs na die overval werd er amper iets aan de beveiliging veranderd. Iedereen bleef het sorteercentrum binnen- en buitenlopen.Het waren natuurlijk andere tijden. Tv-makers maken van die gangster nu bijna een held omdat hij het sorteercentrum heeft overvallen. Terwijl dat helemaal niet zo moeilijk was, toen!"