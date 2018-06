"Politiek wil vakbonden die niet in de weg staan" ABVV-VOORZITTER DIE VERKEER TEGENHIELD IN BEROEP TEGEN VEROORDELING JONATHAN BERNAERTS

30 juni 2018

02u32 0 Antwerpen Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt is eenvoudig schuldig verklaard voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken. Verlaeckt gaat in beroep tegen zijn veroordeling.

Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt was onder de indruk van zijn veroordeling. Toch klonk hij strijdvaardig toen hij vanop de trappen voor het Vlinderpaleis de tientallen vakbondsmilitanten toesprak die naar Antwerpen waren gekomen om hem te steunen. "Deze uitspraak kadert in de politieke zelfbediening van een politiek apparaat dat enkel gericht is op besparen, loonmatiging en bezuinigen. Wat deze politiek wil, is dat vakbonden niet meer in de weg staan. Ze willen vakbonden die aan het handje lopen van de rechtse politici."





De zaak draait om een incident tijdens de nationale stakingsdag van 24 juni 2016. De socialistische vakbond had toen vijf grote blokkades opgeworpen op de toegangswegen naar de haven van Antwerpen. Er stonden lange files van vrachtwagens die wilden komen laden en lossen, maar er was geen doorkomen aan. Ook het havendorp Lillo was bijna onbereikbaar.





De actie was aangekondigd, maar er was aan de bevoegde instanties niet meegedeeld dat er wegblokkades gingen opgeworpen worden. Door de blokkades werd volgens de rechtbank een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd, wat onaanvaardbaar is. De ABVV'er kon zich daarbij niet beroepen op het stakingsrecht, dat niet onbeperkt is.





Blokkades

Bruno Verlaeckt werd bijgevolg door de rechtbank schuldig bevonden aan het organiseren van de blokkades. Gelet op zijn blanco strafblad en de overschrijding van de redelijke termijn werd hij eenvoudig schuldig verklaard. Vakbondsafgevaardigde Tom D. werd vrijgesproken.





De advocaten van Verlaeckt kondigden onmiddellijk na de uitspraak aan dat ze het vonnis voor het hof van beroep gaan aanvechten. "We betreuren dat de rechtbank het niet hinderen van het verkeer liet primeren op het stakingsrecht", zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. "We gaan dit aanvechten: bij het hof van beroep, het Hof van Cassatie en desnoods helemaal tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit vonnis heeft een grote precedentswaarde."





De uitspraak ontlokte ook politieke reacties. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert noemt het "een belangrijk precedent". "Het is belangrijk dat de rechter hier een principiële veroordeling uitspreekt. Het bezetten van de openbare weg is een onaanvaardbare praktijk die niets te maken heeft met het stakingsrecht."





N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt beaamt: "Ook vakbondslui dienen zich aan de wet te houden en naast het stakingsrecht bestaan er ook tal van andere grondrechten voor de burger. Ook die moeten gerespecteerd worden."