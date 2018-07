"Politie nodig? Ga naar Zwijndrecht!" 85-JARIG SLACHTOFFER VAN GAUWDIEFSTAL VOELT ZICH IN DE KOU GEZET PHILIPPE TRUYTS

18 juli 2018

02u38 0 Antwerpen Het is zomer en dan zitten pickpockets sneller in je achterzak dan je lief is. Het overkwam ook Omer De Witte (85) op Linkeroever. In de premetro werd zijn portefeuille gestolen. Erg genoeg, maar nérgens in Antwerpen kon hij dat meteen aangeven. Eén politiekantoor gaf hem een afspraak binnen... een week. Zwijndrecht bleek de redder in nood.

"Het is de schande voorbij." Omer De Witte, actief in de wijkwerking op Linkeroever, schuwt normaal de harde woorden. Deze keer doet hij dat niet. Hij is ontgoocheld over de wijze waarop zijn stad omgaat met bestolen burgers.





"Ik was vorige dinsdag met de tram van de Groenplaats naar Linkeroever gereden. Op de defecte roltrap van het premetrostation Frederik Van Eeden ontstond geduw en getrek. Toen ik naar mijn auto stapte, voelde ik mijn portefeuille niet meer. Ik besloot alles meteen aan te geven in het politiekantoor op de Halewijnlaan. Maar dat kantoor bleek verhuisd naar het nummer 43, in het gebouw van de vroegere bibliotheek. Helaas, het was potdicht. Op de inkomdeur las ik dat je eerst een afspraak moet maken. Met een telefoonnummer van de Blauwe Lijn erbij (0800 123 12, red.). Goed, ik bel. Antwoord: volgende week. Vond ik wel héél lang. Of ik misschien op de Oudaan terecht kon? Ja, maar ook alleen op afspraak. Ik mocht twee dagen later komen. Dat heb ik aanvaard, maar ik zei dat ik dat een onverantwoorde manier van doen vond. Ik was naast geld mijn identiteitskaart, auto- en verzekeringsdocumenten kwijt. Niet belangrijk genoeg, blijkbaar. Dat kan dagen wachten", sakkert De Witte.





Hij zag zijn huisarts en die raadde hem aan om de aangifte in het nabije Zwijndrecht te doen. "En jawel, fluitje van een cent: ik werd meteen geholpen. Daarop belde ik de afspraak op de Oudaan af. 'Goed dat u dat hebt gedaan. We zijn allemaal collega's onder mekaar', kreeg ik te horen."





Interventieploeg

Hallo politie? "Die man had gerust een interventieploeg mogen vragen", zegt woordvoerder Willem Migom. "Elke combi is sinds onze hervormingen - met meer agenten op straat - een rijdend kantoor geworden. We kunnen niet beloven dat die ploeg er direct staat, dat hangt van de drukte af. Maar we kómen. In de Oudaan kun je trouwens zonder afspraak binnenlopen, al begrijpen we dat de man niet snel over en weer kon zonder documenten en geld. We willen de impact van zo'n gauwdiefstal ook niet minimaliseren."





Migom wijst erop dat het dezer dagen aangiftes regent. "Op straat en op festivals zijn meer zakkenrollers actief. Maandag zaten we volgeboekt voor aangiftes. De samenwerking met Zwijndrecht is niet verzonnen. De mobiele ploegen verlenen elkaar regelmatig bijstand bij incidenten op Linkeroever."





Intussen deed De Witte al het nodige om zijn verdwenen documenten te vervangen. "Ik had misschien een combi kunnen vragen, ja. Maar het blijft een spijtige zaak dat je praktisch geen politiebureau meer kunt binnenlopen. En afspraken van een week of langer: dat is onaanvaardbaar."