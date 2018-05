'Pervert pur sang' krijgt 12 jaar cel OPA VAN 81 MISBRUIKTE JARENLANG Z'N VIER KLEINDOCHTERS PATRICK LEFELON

05 mei 2018

02u45 0 Antwerpen De 81-jarige Emile Hendrickx uit Houthalen is veroordeeld tot 12 jaar celstraf. Hij heeft vier kleindochters jarenlang misbruikt en soms verkracht. De man is een "pervert pur sang". Hij werd in 1978 al veroordeeld voor de verkrachting van zijn eigen dochter. De bejaarde man daagde niet op voor zijn proces. De rechter liet hem opsporen.

Het Antwerpse Openbaar Ministerie had veertien jaar celstraf gevorderd tegen de uitgeweken Antwerpenaar Emile Hendrickx. Het onderzoek was in 2016 gestart met de klacht van de toen 14-jarige kleindochter. Zij had samen met haar vader een tijd bij opa gewooond omdat haar ouders aan het scheiden waren. De opa werd handtastelijk wanneer hij met het meisje alleen was. Dat misbruik begon toen zij nog maar 8 jaar was. Later verkrachtte hij haar of dwong hij haar om zijn penis in haar mond te nemen als hij klaarkwam.





Opa was volgens de aanklager een 'pervert pur sang' met extreme lusten. "Hij achtervolgde haar zelfs naar de toiletten op communiefeesten in de familie."





Na deze eerste klacht raapten ook twee stiefkleindochters hun moed bijeen om hem aan te klagen. Ook zij werden betast wanneer zij als kleine meisjes kwamen logeren. Het Antwerpse parket voegde nog een oudere klacht van een derde minderjarige stiefkleindochter toe. Zij was twee keer door de opa aangerand. Emile Hendrickx, die ten tijde van de feiten nog in Niel woonde, legde de schuld bij de meisjes. Het misbruik kaderde in zijn 'seksuele voorlichting'. De meisjes hadden hem om uitleg gevraagd en dus had hij zijn penis getoond.





'Opa-kleindochter-moment'

Bompa Emile had de meisjes op het hart gedrukt tegen niemand iets te zeggen. Het was hun 'grootvader-kleindochter-momentje'. Hij kocht hen ook cadeautjes zoals een fiets of een gsm.





De openbare aanklager herinnerde eraan dat Emile Hendrickx al in 1978 was veroordeeld voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter. De man was ook al voor oplichting, zware diefstal en uitgifte van valse cheques veroordeeld. De rechtbank veroordeelde de 81-jarige Emile Hendrickx tot 12 jaar celstraf en 10 jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. "De man heeft schaamteloos misbruik gemaakt van zijn vertrouwens- en gezagsrelatie als grootvader. Hij heeft zware psychologische schade aangericht bij zijn slachtoffers en bij hun familie en vrienden. Eén van de meisjes kampt regelmatig met zelfmoordgedachten."





Emile Hendrickx liet zich niet zien op zijn proces. Nochtans had de politie hem thuis een dagvaarding bezorgd. Reden genoeg voor de aanklager om de onmiddellijke aanhouding van de kinderverkrachter te eisen. De rechtbank stemde daar mee in.