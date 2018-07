'Patser' opent buurtfestival Kerkstraat Plage 25 juli 2018

Kerkstraat Plage zou dit jaar wel eens in de tropen kunnen liggen. Het gratis buurtfestival op het Willibrordusplein in Antwerpen-Noord is van vrijdag 27 tot zondag 29 juli toe aan zijn zestiende editie. De affiche kleurt helemaal Antwerps.





Blikvanger vrijdagavond is de filmhit 'Patser' van bloedbroeders Adil El Arbi en Bilal Fallah. Perfecte plek, want een aantal scènes in de prent zijn op het plein opgenomen. Muziek is er in overvloed dit weekend, met optredens van Fixkes, Discobaar A Moeder, Handkerchief en Mariachi Reloaded.





Zaterdagmiddag is er 500 meter rommelmarkt en artisanale markt en zondag kun je brunchen, gevolgd door een seniorenmiddag met Radio Minerva. Over eten gesproken: drie avonden geven buurtkookploegen het beste van zichzelf. Meer dan 200 vrijwilligers zorgen er nu al sinds 2003 voor dat alles op wieltjes loopt.





Info: www.kerkstraatplage.be.





