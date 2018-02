"Overleven met 70 euro per week" SLACHTOFFERS GASKNAL PAARDENMARKT VRAGEN MEER HULP NINA BERNAERTS EN PATRICK LEFELON

03 februari 2018

03u21 0 Antwerpen De slachtoffers die op 15 januari de explosie op de Paardenmarkt overleefd hebben, voelen zich aan hun lot overgelaten. Het OCMW helpt hen met een noodwoning, maar daar stopt het dan. "Ik moet rondkomen met 70 euro leefgeld per week", zegt Nabil, die alles kwijtraakte bij de gasontploffing.

Bijna drie weken na de dodelijke ontploffing op de Paardenmarkt hebben de overlevende slachtoffers elders onderdak gevonden. Sommige bewoners krijgen opvang bij familie. Anderen, zoals Zakir, Antonio en Nabil, die in de Paardenmarkt 99 woonden waar de gasontploffing plaatsvond, krijgen hulp van het OCMW. Nabil: "Het OCMW heeft voor een noodwoning gezorgd, een ingerichte studio in het centrum van Antwerpen. Ik heb ook wat kleding gekregen. Verder geeft het OCMW mij 70 euro leefgeld per week. Rondkomen is niet gemakkelijk, want ik ben bij de ontploffing alles kwijtgeraakt. Mijn kleding, mijn computer, mijn tablet,... alleen een kistje met mijn klarinet heeft de brandweer tussen de brokstukken kunnen recupereren. Hoe moet het verder? Krijg ik hulp van de verzekering? Niemand kan het mij zeggen. "





Ook de buurman van Nabil op de Paardenmarkt, Antonio (41), heeft een noodwoning van het OCMW gekregen. "Ik ben eigenlijk helemaal alleen gelaten, ik heb hier geen familie en maar enkele vrienden. Ik heb nog heel veel pijn, mijn arm zit in de gips, ik heb een gebroken rib, ik kan amper zitten en mijn voet is nog blauw en dik. Boodschappen doen, schoonmaken..., ik kan heel slecht uit te voeten. Toch moet ik mij zien te behelpen," zegt Antonio. "Ik ben blij met het appartementje, buiten de aanwezigheid van junkies in het gebouw valt het allemaal goed mee. Maar ik moet hier over drie maanden vertrekken, waar ik dan naar toe moet? Geen idee. Ik heb niets meer."





Nabil en Antonio, die tot voor de ontploffing een leefloon van 893 euro kregen van het OCMW, begrijpen niet waarom dat werd vervangen door 70 euro zakgeld per week.





Geen voorrang

Ook de familie Muntu Bayina voelt zich aan haar lot overgelaten. De Afrikaanse familie met vier kinderen woonde in een huis dat achteraan aansloot op de ontplofte huizen van de Paardenmarkt. Vader Bayina: "Ons appartement is onbewoonbaar verklaard. Het OCMW heeft ons een noodwoning gegeven in Hoboken. Die kost mij 525 euro per maand aan huur,een stuk goedkoper dan op de Paardenmarkt. Wij mogen hier vier maanden blijven. Waar moeten wij daarna naartoe? Ik sta al anderhalf jaar op de wachtllijst voor een sociale woning. Waarom kan ons gezin daar niet terecht? "





Criteria respecteren

Sociale woonmaatschappij Woonhaven moet de familie teleurstellen. De wachtlijst telt 16.500 personen of families. Woordvoerder Jan Hendrickx van Woonhaven: "De toewijzing van woningen gebeurt op basis van opgelegde criteria. Woonhaven mag daarvan niet afwijken. Ik begrijp de redenering van die slachtoffers, maar in Antwerpen zitten veel mensen in acute woningnood."





