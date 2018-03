"Overal naar nul verkeersslachtoffers" ZESTIEN GEMEENTES KRIJGEN COACHING OM DOEL TE BEREIKEN DAVID ACKE

14 maart 2018

02u38 0 Antwerpen Tijdens een groot evenement met 1.600 leerlingen in de stadsschouwburg in Antwerpen is een project gelanceerd om het aantal verkeersslachtoffers in 16 gemeentes te herleiden tot nul. De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) zal de gemeentes een jaar lang gratis coachen.

In een bomvolle stadsschouwburg stelden gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Luk Lemmens het project Verkeersveilige Gemeente voor. Het lijkt een utopie maar nul slachtoffers in het verkeer: dat is waar de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) en Ouders van Verongelukte Kinderen vzw hun zinnen op hebben gezet. De provincie mag dan ook een tandje bijsteken want van alle Vlaamse provincies is Antwerpen de enige waar het aantal verkeersslachtoffers toenam in 2017 tegenover 2016.





Analyse

Zestien gemeentes uit de provincie zullen een jaar lang kosteloos gecoacht worden door VSV en het Studiebureau Tridée. "Meten is weten. We willen elke gemeente coachen op maat. We starten met een goede analyse van waar er zich problemen voordoen om nadien samen met de gemeente te bekijken welke strategie we kunnen aanwenden om de verkeersproblemen op te lossen", legt Werner De Dobbeleer van VSV uit.





Die oplossingen kunnen bestaan uit een breed gamma: infrastructuurwijziging, gerichtere controles door de politie of educatie. Vooral dat laatste kan volgens gouverneur Cathy Berx beter. "We stellen vast dat verkeerslessen naar de achtergrond verdwijnen in het secundaire onderwijs."





Schoolomgeving

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens benadrukt dat het geen vrijblijvend traject is. "Het traject is gecreëerd om echt tot die nul verkeerslachtoffers te komen. We willen de schoolomgevingen veiliger maken en dat begint vaak bij een mentaliteitswijziging bij de ouders. Vaak zorgen zij net voor onveilige situaties", weet Lemmens.





In totaal zullen zestien gemeentes verspreid over heel de provincie Antwerpen het engagement aangaan. Het gaat om Borsbeek, Edegem, Wijnegem, Schelle, Bornem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Puurs, Ravels, Rijkevorsel, Sint-Amands, Vorselaar en Wuustwezel. "We hopen dat het zich als een positieve olievlek zal verspreiden naar buurgemeentes zodat ook daar via soms erg eenvoudige ingrepen de verkeersveiligheid bevorderd kan worden. De maatregelen hoeven daarom niet duur te zijn. Het traject loopt een jaar en daarna zullen er tien tot vijftien nieuwe gemeentes geselecteerd worden", besluit Lemmens.