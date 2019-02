‘Oud een aander veur de zot, hé!’, pastoor Mannaerts houdt opnieuw mis in ‘t Antwaarps ADA

21 februari 2019

12u41 0

De Antwerpenaar heeft zo zijn lievelingen. De kathedraal en de Schelde zijn daar mooie voorbeelden van. Maar het ‘Antwaarps’ is er daar zeker een van. Om de liefde voor het dialect in de bloemetjes te zetten, draagt pastoor Rudi Mannaerts in de Sint-Andrieskerk op 3 maart zijn mis in het Antwerpse dialect op. Het thema van de preek is ‘Oud een aander veur de zot, hé!’. De mis start om 10.30 uur en belooft naar jaarlijkse gewoonte opnieuw voor heel wat sfeer en gezelligheid te zorgen. “En devotie natuurlijk,” klinkt het.