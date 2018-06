'Opgefokte klanten' zomerbars teisteren The Villa 13 juni 2018

03u02 0 Antwerpen De 36-jarige man uit Stabroek die afgelopen weekend in club The Villa in Antwerpen met een champagneglas in de hals werd gestoken, heeft het ziekenhuis verlaten. "Dronken klanten van zomerbars komen de jongste tijd naar The Villa afgezakt", stelt eigenaar Vincent Van Trier.

The Villa krijgt de jongste weken vaker met incidenten tussen klanten te maken. Eigenaar Vincent Van Trier: "De meeste incidenten zijn een gevolg van wat er de uren voordien in één of andere zomerbar is gebeurd. Die zomerbars sluiten rond middernacht, waarna veel klanten naar The Villa komen. Samen met onze security stel ik vast dat die bars veel lakser omspringen met veiligheid. Daar dragen wij de gevolgen van, want die dronken of opgefokte klanten komen dan naar The Villa afgezakt. Onze security probeert zo preventief mogelijk op te treden. In de zomerbars geldt een minder strikte aanpak." Op de parking van The Villa gebeurden afgelopen weken kleinere incidenten. Vorige vrijdagnacht ging het in de club zelf mis, toen een 29-jarige man met een champagneglas naar een 36-jarige klant uit Stabroek sloeg. Het champagneglas brak. De voet van het glas boorde zich in de hals van het slachtoffer.





De 29-jarige aanvaller werd door de portiers overmeesterd. The Villa overweegt zich burgerlijke partij te stellen tegen de man. Enkele obers dienden de eerste zorgen toe aan de zwaargewonde klant. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen is zijn toestand flink verbeterd. Hij mocht maandag het ziekenhuis verlaten. (PLA)