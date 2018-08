"Op de koffie bij 'The Wolf of Wall Street''' ANTWERPSE ONTWERPER STEEKT JORDAN BELFORT IN MAATPAK JONATHAN BERNAERTS

11 augustus 2018

02u39 0 Antwerpen Dankzij een flinke portie lef heeft de Antwerpse kostuumontwerper Tommaso Bordoni (27) zijn jongensdroom waargemaakt. In LA stak hij niemand minder dan Jordan Belfort, de échte Wolf of Wall Street, in een gloednieuw maatpak. "Bij The Wolf thuis op de koffie, kan het nog zotter?"

Maart 2018. Tommaso Bordoni trekt z'n stoute schoenen aan. De jonge Antwerpse kostuumontwerper stuurt een hele rits wereldsterren een mailtje. Dat hij hun werk en carrière bewondert, schrijft Bordoni. En of hij hen een pak van zijn luxemerk Bordoni VP mag bezorgen? "Natuurlijk wist ik wel dat Barack Obama, Johnny Depp of Elon Musk me niet zouden antwoorden", zegt hij. "Wie ben ik? Een 'kleermakertje' uit Antwerpen. Dat weten ze waarschijnlijk niet eens liggen."





Het bleef stil. Tot twee weken geleden dan toch een berichtje binnenliep. "Misschien moet je eens contact opnemen met mijn manager?" Getekend: Jordan Belfort.





Leonardo DiCaprio

Wie Belfort niet kent, heeft allicht een van de meest memorabele Hollywoodfilms van de jongste tien jaar gemist: The Wolf of Wall Street, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Belfort is de man op wiens leven de film gebaseerd is. Een Amerikaanse multimiljonair die zijn fortuin op een schimmige manier in de beurswereld vergaarde en er een extravagante levensstijl met veel alcohol, drugs en seks op nahield. In 1998 werd Belfort beschuldigd van beursfraude en belandde hij in de gevangenis. 'The Wolf of Wall Street' heeft zijn leven ondertussen een ommezwaai gegeven en geeft dure lezingen over de hele wereld.





"Plots ging het allemaal heel snel", vertelt Bordoni. "De manager zei me dat Belfort me bij hem thuis wilde ontmoeten. We maakten een afspraak en ik boekte meteen een vlucht naar LA. Woensdagmiddag stond ik dan voor zijn gigantische villa. Ik kan het nog niet geloven: op visite bij The Wolf of Wall Street. Dat is zo surrealistisch."





"Belfort begroette me hartelijk", gaat Bordoni verder. "Een Belg met Italiaanse roots, dat alleen al vond hij enorm fascinerend. Ik vertelde hem mijn levensverhaal. Over mijn moeilijke jeugd en hoe ik mijn merk uit de grond heb gestampt. Dan heb ik hem opgemeten voor het kostuum dat ik hem zou maken. Ik dacht dat ik een klein uurtje met Belfort bezig zou zijn. Maar dan vroeg hij me of ik 's avonds mee pizza wilde eten. Ik ben uiteindelijk zes uur lang gebleven. "





Bordoni was naar de VS getrokken om Belfort één maatpak te verkopen, maar mogelijk sleept hij véél meer uit de brand. "Belfort heeft me voorgesteld om samen te werken. Hij denkt erover na om een 'The Wolf of Wall Street'-kledinglijn te beginnen. Heel interessant, als je weet hoeveel mensen die man kent. Het ziet er dus naar uit dat ik in de toekomst weleens vaker de oceaan zal moeten oversteken."