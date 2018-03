"Oosterweel kan paling redden" NATUURPUNT PLEIT VOOR HERAANLEG SCHELDE-SCHIJNVERBINDING DIETER LIZEN

27 maart 2018

03u37 0 Antwerpen Het Schijn stroomde vroeger door de stad en zorgde lang voor zuiver drinkwater voor de Antwerpenaars. Natuurpunt pleit ervoor om Oosterweel aan te grijpen om het Schijn en de Schelde verbinden. "Dat kan de paling redden."

Het Schijn bestaat eigenlijk uit twee rivieren, het Groot Schijn en het Klein Schijn. Het Groot Schijn ontspringt in een weiland in Westmalle en stroomt verder via Zoersel, Oelegem, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Deurne, Borgerhout en Merksem. Het Klein Schijn ontspringt in Sint-Job-in-'t-Goor en loopt in Deurne bijna volledig door industriegebied. Ter hoogte van de Tweemontstraat, mondt de Kleine Schijn uit in de Grote Schijn om samen naar de Schelde te vloeien. Vandaag wordt het water echter via een gemaal opgepompt naar het hoger gelegen Lobroekdok, terwijl Natuurpunt en verschillende werkgroepen rond de Oosterweelverbinding pleiten voor een nieuwe, meer natuurlijk vloeiende waterverbinding tussen het Schijn en de Schelde.





Ook voor andere soorten

"Het Schijn stroomde vroeger door de stad en zorgde lang voor zuiver drinkwater voor de Antwerpenaars", zegt Jens Verwaerde, voorzitter van Natuurpunt Schijnvallei. "In die tijd migreerden vissen zoals de paling nog vanuit de Schelde het Schijn op, om er kuit te schieten. Als we die verbinding opnieuw maken en paling terug het Schijn kan op- en afzwemmen, vergroten we zijn overlevingskansen, doordat er genetische uitwisseling kan bestaan tussen palingen in het Schijn en in de Schelde. Natuurlijk zullen ook tal van andere soorten er voordeel bij hebben." Niet alleen de natuur ondervindt voordelen. "Water in de stad verhoogt de waarde van het vastgoed in de buurt. Het gaat ook de opwarming tegen en zal de wateroverlast mee helpen voorkomen, met name voor de Damwijk."





Aanleiding voor de vernieuwde oproep van Natuurpunt is een overkoepelende studie die de stad bestelde over de herinrichting van het Lobroekdok en omgeving.





Studie

"Een Schijn-Scheldeverbinding die door een aantal nieuw in te richten groengebieden stroomt, is volgens Natuurpunt Schijnvallei de beste optie. "De studie bevestigt dat deze terugkeer van het Schijn in de stad ook technisch realiseerbaar is tussen Spoor Oost, Lobroekdok, via Park Spoor Noord en het Eilandje naar de omgeving van de Royerssluis. Het debiet van het Lobroekdok, dat momenteel al volledig gesaneerd wordt, zou zo verlaagd kunnen worden en een nieuwe herinrichting krijgen met wadi-oevers, waar recreatie mogelijk wordt."





Het college van de stad beslist volgende maand over de nieuwe Schelde-Schijnverbinding en wilde nog niet dieper ingaan op de resultaten van de studie. "Natuurlijk moet er wel ook rekening gehouden worden met de rechten op de eigendommen waar zo'n nieuwe waterverbinding op zou komen te liggen", zegt schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde.