"Onze tenten kunnen stormweer aan" JAZZ MIDDELHEIM GAAT DOOR ONDANKS VOORSPELDE REGEN EN WIND DAVID ACKE

10 augustus 2018

02u37 0 Antwerpen Voor de 37ste keer trekken jazzliefhebbers naar het Park Den Brandt voor Jazz Middelheim. Ondanks de aangekondigde windstoten en hevige regenbuien ging het festival gewoon van start. Al nam de organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen. Ook de bezoekers lieten zich niet afschrikken door het regenweer. "Bovendien hebben we onze tickets al lang op voorhand besteld."

Het regende met momenten pijpenstelen en een gure wind blies over het festivalterrein maar meer dan een nat pak hielden de bezoekers van Jazz Middelheim er niet aan over. Wie op dat moment onder de stevige tent stond, merkte trouwens helemaal niets van de stortbuien. Ondanks het voorspelde onweer en de hevige wind, besliste de organisatie van het jazzfestival om het gewoon te laten doorgaan.





Wel werden er veiligheidsmaatregelen genomen. "Alles wat weg zou kunnen vliegen, hebben we weggehaald. Dat gaat over parasols, vlaggen, lampjes en verlichting. Onze tenten zijn stormbestendig en kunnen het gure weer dus aan. Moest het toch nodig zijn om te evacueren, dan liggen de scenario's klaar. Wij zijn op alles voorbereid", vertelt Koen Heyndrickx, zakelijk leider van Jazz Middelheim.





Veiligheidsmaatregelen

Ook de stad en de brandweer gaven hun fiat en beschouwden het terrein als veilig genoeg. Een veiligheidscoördinator volgde de situatie elk moment vanop het festivalterrein op de voet op.





Ook de festivalgangers lieten zich niet afschrikken door het weer. Hoewel we temperaturen van dertig graden en meer gewoon zijn, kwamen de mensen ook buiten bij 25 graden en bewolking. "De ticketverkoop liep zoals andere jaren. Misschien laten sommigen zich afschrikken door het weer maar dat moeten we afwachten. Uiteindelijk zien de voorspellingen er voor Antwerpen helemaal niet zo slecht uit", aldus Heyndrickx. "Bovendien hebben we onze tickets al lang op voorhand besteld."





Ook Céline Van Tittelboon (24), haar vriend Bengt en haar zus Axelle (20) trokken naar Park Den Brandt. "Het is de eerste keer voor ons maar we zijn al langer gebeten door de jazzmicrobe", vertelt Bengt. De drie komen vooral voor saxofonist Kamai Washington uit Los Angeles. "Ik leerde hem kennen op de radio en ben zijn muziek gaan opzoeken. Hoewel het niet meteen toegankelijke jazz is, was ik toch helemaal mee met zijn muziek." Céline en Axelle treden Bengt volledig bij. "Er wordt wel eens gezegd dat jazz erg niche is maar er bestaan zoveel verschillende soorten dat iedereen zich er wel in kan vinden", zegt Axelle. "Bovendien zie je hier alle leeftijden", vult Céline aan. Dat Axelle ook fan is van The Rolling Stones, kan ze niet verbergen. Met een t-shirt van de groep loopt ze op een jazzfestival. "Dat is per ongeluk", lacht ze. "Ik wil geen statement maken hoor."