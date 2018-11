“Ons zoontje werd plots een angstig kind”: vader neemt op proces het woord tegen kinderverzorgster die zeker 14 peuters mishandelde Jonathan Bernaerts

14 november 2018

De procureur heeft twee jaar cel met probatie-uitstel geëist tegen voormalig kinderverzorgster C.F. (23) uit Schoten. Ze staat terecht voor het mishandelen van 14 peuters in de intussen opgedoekte Kiddy Watch-crèches in Antwerpen en Schoten. “Ik verdien het om gestraft te worden”, aldus C.F.

De ouders van de peuters konden hun woede en verdriet in de rechtbank moeilijk verbergen. “Hoe heb je zoiets kunnen doen?” zei een tot tranen toe bewogen vader tegen C.F. “Je hebt ons zoontje niet één keer geslagen, maar twee, drie, vier, vijf keer… En nee, dat waren geen pedagogische tikken. Het waren fameuze meppen. Degoutant gewoon.”

Een bezorgde moeder nam het daarna over. “Niet alleen onze kinderen zijn slachtoffer, ook als ouder zijn we diep gekwetst”, sprak ze. “Je mag van een crèche, die door Kind en Gezin is vergund, toch verwachten dat ze goed zorg draagt voor onze kinderen? Niet dus. Ons vertrouwen is geschonden.”

“Zeer angstig kind”

Nog een andere mama beschreef de gevolgen voor haar zoontje van 1,5. “Hij is een zeer angstig kind geworden. Als hij door vreemden wordt benaderd, reageert hij schrikachtig. Alsof hij bang is om geslagen te worden. Hij kan zich ook moeilijk aanpassen aan nieuwe omgevingen. De zoektocht naar een nieuwe crèche was dan ook bijzonder zwaar.”

De feiten kwamen in mei vorig jaar aan het licht, nadat ouders bij hun dochtertje blauwe plekken hadden opgemerkt. Op camerabeelden was te zien hoe verzorgster C.F. woest tekeerging. Het meisje werd driemaal met een lepel in het gezicht geslagen. Ze werd hardhandig uit de stoel getrokken en door elkaar geschud.

Te veel gehuil

Kort daarna werd C.F. opgepakt. Ze bekende de feiten en gaf meteen ook toe dat ze nog andere kindjes had mishandeld. Ze moest soms helemaal alleen op een grote groep kinderen passen en kon niet om met het gehuil. Ze lag ook in de knoop met zichzelf, na de dood van haar grootvader en de scheiding van haar ouders. De onderzoeksrechter liet haar vrij onder voorwaarden.

Het parket vervolgt C.F. op basis van de camerabeelden en de medische attesten voor het mishandelen van 14 slachtoffertjes. “Maar wellicht waren het er meer”, zei procureur Els Traets. “Ze heeft een halfjaar lang in de crèches gewerkt. Toch waren er enkel van tien dagen camerabeelden beschikbaar. Daarop was te zien hoe er quasi elke dag wel klappen vielen.”

Uitbaters eisen schadevergoeding

De uitbaters van de crèche – die tot ieders verbazing een schadevergoeding eisen - worden niet vervolgd. Toch kregen ook zij van de procureur een veeg uit de pan. “De werkomstandigheden in de crèches waren abominabel. De verzorgster stond soms alleen in voor de zorg van een tiental kinderen. Ze verdiende 6 à 7 euro per uur. Amper 900 euro in de maand.”

Ook C.F.’s advocaat Tim Smet schoot met scherp op de Kiddy Watch-uitbaters. Hij verweet hen dat ze door het uitbuiten van hun personeel een gevaarlijke situatie hadden gecreëerd. “Als je dan, zoals mijn cliënte, niet sterk in je schoenen staat en ook nog met persoonlijke en psychische problemen kampt, dan krijg je dit.” De advocaat vond dan ook dat de uitbaters niet het recht hebben om een schadevergoeding te eisen. De vergunning van de Kiddy Watch-crèches in Schoten en Antwerpen werd in juli vorig jaar trouwens ingetrokken.

De verdediging verklaarde zich akkoord met de strafeis: twee jaar cel met uitstel, gekoppeld aan een verbod om met kinderen te werken en het volgen van een psychotherapeutische behandeling en een cursus agressiebeheersing.

Zelf nam C.F., die momenteel in een supermarkt werkt, het laatste woord. “Het spijt me heel erg. Ik verdien het om gestraft te worden. Nooit wil ik nog met kinderen werken. Ik ben daar niet voor geschikt.”

Vonnis op 12 december.