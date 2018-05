"Nultolerantie voor alle voetzoekers" ZEVEN VOETBALFANS RISKEREN PERMANENTE GEHOORSCHADE NINA BERNAERTS KRISTOF AERTS

15 mei 2018

02u32 0 Antwerpen In het UZA passeerden gisteren nog tientallen voetbalfans met gehoorproblemen nadat zaterdagavond een voetzoeker in tribune 2 van Antwerp ontploft was. Minstens zeven mensen zullen een langdurige behandeling moeten ondergaan. Een professor roept intussen op om alle voetzoekers te verbieden.

"Tien seconden hoorde ik echt niets. Daarna begon het oorsuizen en dat houdt aan tot op vandaag", vertelt Marleen Vos. Zij was er bij zaterdagavond, net zoals elke match, zit ze in de linkerbovenhoek van tribune 2. Een tribune gekend voor zijn sfeer en ook voor de knallen her en der maar wat zaterdagavond gebeurde, is toch van een ander kaliber. Zo'n 30 mensen wandelden gisteren nog binnen in het UZA voor verdere behandelingen en audiotesten, mensen klagen vooral over oorsuizen maar ook vertigo of duizeligheid.





Zuurstoftank

We volgen Marleen tijdens de testen, zowel aan het linkse als het rechtse oor stelt de dokter een verminderd gehoor vast. Tegelijk zijn sommige tonen pijnlijk schel voor Marleen. Ze zal de komende vijf dagen zowel in de voor- als de namiddag, twee uur in de zuurstoftank moeten om haar gehoor zo goed mogelijk te herstellen. "Hopelijk zal mijn gehoor zich nog herstellen maar ik had mijn week wel anders voorgesteld dan vijf dagen therapie. Ik kan hier niet mee lachen. Wij, vrouwen, worden precies veel beter gefouilleerd. De mannen, die met veel meer zijn, zullen niet grondig gecontroleerd worden want anders kan dit toch niet? Wat mij betreft moeten ze dit afschaffen. Ik zal klacht indienen bij de politie ook."





Bij de zuurstoftank zitten nog twee trouwe klanten van tribune twee op Antwerp. Zij verblijven nu vijf dagen in zorghotel Revarte, naast het UZA.





Vijf dagen

"In de hyperbare zuurstoftank krijgen de patiënten een boost aan zuurstof en dat bevordert het herstel van het gehoor. Optimaal loopt die behandeling vijf dagen. Geen sinecure dus om dat zo maar even toe te passen", vertelt zegt professor Olivier Vanderveken, adjunct diensthoofd NKO (neus-, keel- en oorziekten). De professor is formeel: een complete nultolerantie voor dergelijk materiaal. "De voetzoekers en bommen zouden volledig verboden moeten zijn. De effecten kunnen erg kwalijk zijn en mensen zijn zich er te weinig van bewust. Op een voetbalmatch verwacht je ook niet zo'n enorme knal, je kan je er niet op voorbereiden. Het is tegenwoordig na élke voetbalwedstrijd prijs dat we hier slachtoffers over de vloer krijgen. Nooit zoveel als afgelopen weekend, maar we zien na elke wedstrijd een piek. Op deze manier is het absoluut onverantwoord om nog kinderen mee te nemen naar de wedstrijden."





Van de dertig supporters die maandag nog behandeld werden in het UZA, zullen er zo'n zeven nog verder opgevolgd moeten worden. Pas over enkele maanden zal duidelijk worden of hun gehoor permanent is aangetast. De dader, die een gepeperde rekening mag verwachten, werd ondertussen geïdentificeerd door de politie. Die roept slachtoffers ook op om zeker melding te maken van de klachten.