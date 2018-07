"Nu zie je operagebouw tenminste" Antwerpenaren en toeristen ontdekken het nieuwe Operaplein PHILIPPE TRUYTS

22 juli 2018

17u21 0 Antwerpen De ontdekking van het nieuwe Operaplein kwam vrijdag traag op gang, maar de lovende commentaren waren er niet minder om. Antwerpenaren en bezoekers uit de randgemeenten steken de duim omhoog. "Nu zie je het operagebouw eindelijk."

Voorlopig overheerst een beetje het eilandgevoel op het Operaplein, dat vrijdag in alle vroegte nog even werd geveegd. Rond de lichtput die binnen een jaar daglicht tot de onderste niveaus van de parking en premetrostations zal brengen, staan nog werfhekken. Wandel je van de de Keyserlei naar de Meir, dan heb je weinig zicht op het Operaplein. Gelukkig waren er de straatartiesten van Pikz Palace die het volk lokten met geinige schotels als de 'barbie-cue' - "we kweken de barbies zelf, het zijn scharrelbarbies" - en zetten de operazangers na de middag hun klankkast op volume 10. Omstreeks 16 uur was het gezellig druk.





Catherine Perard werkte vroeger als manager bij Randstad, recht tegenover de Opera. "Het verschil is enorm. Dit plein past zoveel meer bij de grandeur van een stad als Antwerpen." Ze is met haar man Hendrik en haar kinderen Robbe en Helena per trein van Kalmthout gekomen. "Nu is er ruimte, overzicht. Je ziet nu tenminste het operagebouw. Maar mag ik het zeggen? Die design lantaarnpalen zijn lelijk. Voor de rest is het stadsbestuur goed bezig. Kijk naar het Eilandje. Oké, Patrick Janssens zette het in gang, maar Bart De Wever voert het uit." Haar man verwacht een opleving van de middenstand. "Meer horeca aan het plein zou tof zijn."





Antwerpenaar Bob Bastiaensen passeert het plein op de fiets. Hij toont de stad aan vier vrienden uit Zwitserland. "Fantastisch. Dit autovrije plein is een goede zaak. Dat er weinig groen is, valt wel mee. Zolang toch dat er bomen blijven staan op de Rooseveltplaats. De stad heeft deze verkeersluwe rustpunten nodig. Het bestuur laat nog te veel auto's toe in het centrum."





Bloembakken





Paul Bonner fietst elke week van Essen naar Antwerpen. "Langs de fietsostrade, 28 kilometer. Wil je even schrijven dat ze daar onderweg een paar punten moeten voorzien waar je bijvoorbeeld snel een fiets kunt herstellen? Ik ben gepensioneerd en ga graag kijken naar al die werven. Het plein is een grote aanwinst. Je krijgt nu ook een ononderbroken wandelzone van het station naar de Groenplaats. Als ik een tip mag geven: ik weet wel dat bomen hier een probleem zijn met al dat beton (er staan er nu vier, red.), maar enkele bloembakken zouden wel kleur brengen. Het plein is ook geschikt voor een markt."





Op de afwerking van de ondergrond is het nog wachten tot de zomer van volgend jaar. Dan opent het premetrostation Opera op de niveaus -1 en -2. Op -3 komen nieuwe perrons voor de trams die vanaf de zuidelijke Leien komen. Verder wordt ook gebouwd aan een parking en een fietsenstalling. De autotunnel in beide richtingen zal pas klaar zijn in 2020.