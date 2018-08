"Nu kan iedereen zich stadsgids noemen" ANTWERPSE GIDSENVERENIGING PLEIT VOOR KWALITEITSLABEL DAVID ACKE

14 augustus 2018

02u35 0 Antwerpen De Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA) wil een kwaliteitslabel voor alle gidsen. Vandaag kan iedereen zomaar toeristen rondleiden, met alle fouten en onwaarheden van dien. KGvA pleit voor het systeem van het Canadese Quebec. Alle gidsen moeten er een door de stad

erkende badge dragen.

De gidsen die momenteel voor de stad werken in Antwerpen zijn allemaal gediplomeerd. Ze hebben een cursus gevolgd in het avond- of volwassenonderwijs. Een hele groep gidsen volgde zo'n opleiding echter niet. Bovendien kan iedereen zich stadsgids noemen omdat de term niet beschermd is.





"En daar moeten we iets aan doen," vindt Frank Van De Heijning, voorzitter van de KGvA.





"Alleen is de vraag hoe. In België en in Europa zijn de straten vrij", aldus de voorzitter.





Hét probleem is dat de niet-gediplomeerde gidsen wel eens onwaarheden durven vertellen over de stad. Vorige week vertelde een Italiaanse gids nog tegen zijn groep dat de kathedraal van Antwerpen gebouwd werd in 1492, hoofdzakelijk door gevangenen. Terwijl de huidige gotische kathedraal gebouwd werd tussen 1352 en 1518 door geschoolde werklieden.





Verplichte opleiding

Daarom pleit de KvGA voor een kwaliteitslabel voor mensen die toeristen rondleiden. Van De Heijning verwijst naar het systeem in Quebec en Montreal in Canada. Daar moet iedereen 150 uur opleiding volgen. "Deze zomer ben ik naar Canada geweest. Om eens te ervaren hoe daar gegidst wordt, heb ik een zogenoemde Free Guide genomen, zoals je die ook in Antwerpen vindt. Alleen moeten die gidsen in Canada sowieso eerst een opleiding volgen. Bij ons is dat niet het geval." Ook de Free Guides in Montreal en Quebec moeten een erkende badge dragen. "De autoriteiten controleren de gidsen en indien nodig worden ze bestraft."





Toerist zelf laten kiezen

In dat systeem zit wel muziek. Alleen is de vraag in hoeverre de autoriteiten daarin mee willen gaan. Volgens Van De Heijning is een veelgehoorde repliek dat niet iedere toerist evenveel nood heeft aan heel gedetailleerde uitleg. "En daar kan ik me ook wel in vinden. Maar door die badge, laat je de toerist de keuze of die een vakkundige rondleiding wil of niet."





Dialoog

Maar ook dan word je geconfronteerd met buitenlandse gidsen die met een toeristenbus naar Antwerpen komen. "Dat kunnen wij als vereniging niet zelf oplossen. Daarom zouden we graag opnieuw in dialoog gaan met de stad ", aldus Van De Heijning.