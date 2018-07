"Nu geraken we allicht uit de kosten" ORGANISATOREN WK-FANDORPEN HEEL BLIJ MET EXTRA MATCHEN DAVID ACKE

09 juli 2018

02u44 0 Antwerpen De afgelopen WK-matchen van de Rode Duivels werden massaal samen bekeken op een van de vele grote schermen in de stad of op café. Met nog twee wedstrijden voor de boeg kunnen organisatoren en cafés maximaal genieten van de opkomst én de opbrengsten. En dat blijkt nodig om geen verlies te maken.

De cijfers achter het gigantische Hyundai Fandorp op de Kaaien zijn hallucinant. De organisatie is nu al tevreden met deze editie.





"Met in totaal al 65.000 supporters, kunnen we spreken van een massale opkomst. Vooraf hadden we hiervoor getekend. Bovendien is alles heel rustig en sportief verlopen en hebben er zich nog geen incidenten voor gedaan", vertelt Frederic De Gezelle.





Per match vloeit er zo een 30.000 liter bier door de in totaal 64 tapkranen, die verspreid staan over tachtig meter toog. "Per match staan er 30 EHBO-medewerkers klaar om medisch tussenbeide te komen als dat nodig zou zijn. Tweehonderd vrijwilligers staan dan weer paraat om de supporters op te vangen en ervoor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt", aldus Frederic.





Tweede scherm is succes

De komst van het tweede scherm is volgens hem ook een succes. Vooraf was de organisatie toch een beetje zenuwachtig. "Je kan moeilijk voorspellen hoeveel volk er uiteindelijk komt opdagen. Maar uiteindelijk is dat heel goed uitgedraaid. Op beide pleinen stond het vol supporters", voegt organisator Pieter Verhoeven toe. Ook de komende twee matchen van de Rode Duivels blijft het tweede scherm staan.





Dat de Rode Duivels de halve finale bereikten afgelopen vrijdag is niet alleen sportief een hele opsteker maar ook financieel. Voor de organisatoren die de grote schermen huren, betekent dit dat zij waarschijnlijk uit de kosten zullen geraken. Zij zeggen dat een dergelijk evenement organiseren toch telkens een wilde gok is.





Bij Bar Nord, die elke wedstrijd uitzendt, ook die van de andere landen, is de halve finale en een (kleine) finale een absolute opsteker. "De organisatie is in vergelijking met het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk van 2016, steeds duurder geworden. Bovendien wordt de concurrentie van andere grote schermen steeds groter", klinkt het. Maar met gemiddeld 3.000 supporters per match zullen de kosten gedekt kunnen worden.





Peperdure schermen

Hetzelfde verhaal klinkt bij indoor skipiste Aspen in Wilrijk. "Het doorstoten naar de halve finale was financieel eigenlijk een must voor ons. Pas vanaf de achtste finale tegen Japan waren we break-even", vertelt Yves Champagne van Aspen. Alleen de huur van het grote scherm kostte tussen de 20.000 en 25.000 euro. Elke match ontvangen zij gemiddeld 1.500 supporters. "Dat is vooral een trouw publiek dat met de fiets komt. Daar mikken we ook op. We houden het bewust wat kleiner en familialer. Ik denk dat dat de toekomst is en dat de echt grote massa-evenementen stilaan zullen verdwijnen."